Advertisement

لبنان

موفدٌ رسميّ لبنانيّ إلى فرنسا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-10-2025 | 09:06
A-
A+
Doc-P-1432669-638967461496056300.jpg
Doc-P-1432669-638967461496056300.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مصادر متابعة للتطورات الراهنة في لبنان أنّ حركة لافتة بدأت على خطّ لبنان - فرنسا، ولفتت إلى أنّه من المتوقع توجّه موفد رسمي من بيروت إلى باريس للقاء الموفد الأميركي توم برّاك.
Advertisement
وأضافت المصادر أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار التحضيرات التي تسبق زيارة برّاك المرتقبة إلى لبنان في الأسبوع الأول من تشرين الثاني المقبل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
موفد زار سلام و"الرسالة وصلت"
lebanon 24
22/10/2025 17:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رسميًا.. ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية
lebanon 24
22/10/2025 17:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة البابا للبنان مؤكدة آخر تشرين الثاني رغم عدم صدور بيان رسمي
lebanon 24
22/10/2025 17:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ابنة كيم جونغ أون ترافقه في أول زيارة رسمية خارجية إلى الصين
lebanon 24
22/10/2025 17:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

إلى باريس

توم برّاك

بيروت

باريس

باري

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:34 | 2025-10-22
10:24 | 2025-10-22
10:10 | 2025-10-22
10:01 | 2025-10-22
09:42 | 2025-10-22
09:30 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24