موفدٌ رسميّ لبنانيّ إلى فرنسا

أفادت مصادر متابعة للتطورات الراهنة في أنّ حركة لافتة بدأت على خطّ لبنان - ، ولفتت إلى أنّه من المتوقع توجّه موفد رسمي من للقاء الموفد الأميركي .

وأضافت المصادر أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار التحضيرات التي تسبق زيارة برّاك المرتقبة إلى لبنان في الأسبوع الأول من تشرين الثاني المقبل.