لبنان

هاني يواصل جولاته التفقدية على المراكز الزراعية

Lebanon 24
22-10-2025 | 09:18
واصل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني جولاته التفقدية على المراكز التابعة للوزارة، شملت ثلاث محطات رئيسية:
مركز الحجر الزراعي والبيطري: حيث شدد على متابعة سير العمل، وضمان انتظام الإجراءات وسرعة الإنجاز، وتعزيز كفاءة العمليات المتعلقة بالمصايد والموارد الزراعية.
مركز الحجر البيطري في المرفأ: واستمع إلى شرح حول عملية أخذ العينات، مؤكداً أهمية تطوير البنية التحتية واستحداث مختبرات لتسهيل الفحص وإصدار النتائج بسرعة أعلى.
- مصلحة زراعة جبل لبنانفرن الشباك: حيث تابع التسجيل في السجل الزراعي لضمان قاعدة بيانات دقيقة، وتعزيز التعاون مع البلديات والجمعيات، مع التأكيد على حماية ملكية الأراضي والغابات.

وشدد هاني على رفع كفاءة العمل الميداني وتطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي، مع الاهتمام بالجانب البشري وتوفير بيئة عمل داعمة للموظفين.
 
 
