لبنان

في معرض رشيد كرامي.. مناورة حية لقوى الأمن الداخلي

Lebanon 24
22-10-2025 | 09:42
نظمت مديرية قوى الأمن الداخلي ووحدة القوى السيّارة (الفوج السيّار الرابع) مناورة حية بعنوان "محاكاة حول الدور والمهام" في باحة معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، بحضور مسؤولين رسميين وعسكريين وفاعليات محلية، من بينهم محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي، ومحافظ عكار عماد اللبكي، وقادة الوحدات الأمنية والعسكرية في الشمال.
وأكد المقدم زياد جمال، قائد الفوج السيّار الرابع، أن المناورة تهدف إلى محاكاة عمليات مكافحة الشغب والتدخل السريع، مشيراً إلى أن العناصر أظهرت مستوى عالياً من الانضباط والجهوزية نتيجة الدورات التدريبية المكثفة التي خضعوا لها على مدى ستة أشهر بإشراف ضباط متخصصين.

وأشار جمال إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة القيادة لتعزيز كفاءة الوحدات الميدانية وقدرتها على التعامل مع الحالات الأمنية الطارئة، وضمان سرعة الاستجابة وحسن التنفيذ في الميدان، مؤكداً الدور المحوري لقوى الأمن الداخلي في حفظ الأمن والاستقرار وصون سلامة المواطنين.
