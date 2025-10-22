برّاك: على لبنان أنّ يستعيد سيادته

كتب المبعوث الأميركيّ عبر حسابه على منصّة "إكس":

"في 23 تشرين الأول 1983، قُتل 241 من الأميركية والبحارة والجنود، و58 عسكريًا فرنسيًا، وستة مدنيين لبنانيين عندما فجّر انتحاري ثكنات مشاة البحرية في ، في واحدة من أعنف الهجمات على في الخارج. نُخلّد ذكراهم بتذكر الدرس: على أن يحلّ انقساماته ويستعيد سيادته. لا يُمكن لأميركا، ويجب ألا تُكرّر أخطاء الماضي.