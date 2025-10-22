Advertisement

لبنان

برّاك: على لبنان أنّ يستعيد سيادته

Lebanon 24
22-10-2025 | 10:10
كتب المبعوث الأميركيّ توم برّاك عبر حسابه على منصّة "إكس":
"في 23 تشرين الأول 1983، قُتل 241 من مشاة البحرية الأميركية والبحارة والجنود، و58 عسكريًا فرنسيًا، وستة مدنيين لبنانيين عندما فجّر انتحاري ثكنات مشاة البحرية في بيروت، في واحدة من أعنف الهجمات على الأميركيين في الخارج. نُخلّد ذكراهم بتذكر الدرس: على لبنان أن يحلّ انقساماته ويستعيد سيادته. لا يُمكن لأميركا، ويجب ألا تُكرّر أخطاء الماضي.
 
