Advertisement

لبنان

الجميّل في لقاء مخاتير المتن الشمالي: التوافق سبيلنا لحماية العمل العام من التجاذبات

Lebanon 24
22-10-2025 | 10:34
A-
A+
Doc-P-1432702-638967514392802040.jpg
Doc-P-1432702-638967514392802040.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل رابطة مخاتير المتن في مقره في بكفيا حضره النائب الياس حنكش، رئيس اقليم المتن ميشال الهراوي، مكتب المخاتير في اقليم المتن وعدد من رؤساء الاقسام.
Advertisement
أكد رئيس الكتائب خلال اللقاء على الدور الأساسي للمخاتير في خدمة الناس لا سيّما في القرى التي لا تضم مجالس بلدية، حيث يتحمل مسؤوليات إضافية ويشكّل حلقة الوصل بين المواطنين والدولة.
وشكر الجميّل الحاضرين، من مختلف الانتماءات السياسية، معتبرًا أن عمل الكتائب كما عمل المخاتير يجب أن يكون لخدمة الجميع، قائلاً:"نحن نؤمن بأن التعاون بيننا واجب وهدفنا المشترك هو خدمة منطقتنا وأهلنا بأكثر الطرق إنتاجية".
وتناول الجميّل خلال اللقاء اقتراح القانون الذي كان قد تقدّم به لتعديل نظام الضمان الاجتماعي بحيث يستفيد المختار من التقديمات الصحية والاجتماعية مدى الحياة وليس فقط خلال مدة ولايته، موضحًا أن "المختار الذي يكرّس حياته لخدمة الناس يحتاج إلى ضمان مستدام يوفّر له الأمان بعد انتهاء ولايته"، معربًا عن أمله في أن يقرّ مجلس النواب التعديل قريبًا.
وفي الشأن الإنمائي، شدّد رئيس الكتائب على استعداد الحزب لدعم المخاتير والبلديات في معالجة المشكلات المحلية وتلبية حاجات المواطنين، مؤكّدًا أن "الكتائب تضع إمكاناتها بتصرّف القرى والمخاتير لخدمة الناس بعيدًا عن أي حسابات سياسية".
أما في ما يتعلق بانتخابات رابطة مخاتير المتن الشمالي، فدعا الجميّل إلى تغليب منطق التوافق على الانقسام، قائلاً:"نحن نفضّل التفاهم على شخصية حيادية ومستقلة لرئاسة الرابطة، على أن تكون ممثلة لجميع القوى والفاعليات في المنطقة، لأن وحدة المخاتير قوة للمتن وللمجتمع المحلي بأسره".
وجدد الجميّل تأكيده أن حزب الكتائب لا يسعى إلى معركة انتخابية بل إلى نموذج من التعاون، مشيرًا إلى أن القرار النهائي يبقى بيد المخاتير أنفسهم.
وردًا على مداخلات الحاضرين حول ملف النفايات، ذكّر الجميّل بموقف الكتائب الرافض لمطمر الجديدة – البوشرية – السدّ، مؤكدًا أن الحزب كان رأس حربة في معارضة المشروع منذ بدايته لما يمثّله من خطر بيئي وصحي على أبناء المنطقة، ودعا الحكومة إلى الإسراع في إنشاء معامل لمعالجة النفايات "قبل أن تتكرر الكارثة ذاتها بعد انتهاء مدة التمديد للمطمر".
وفي ختام اللقاء، شدد الجميّل على أن حزب الكتائب سيبقى في موقع الدفاع عن الحق ومصلحة لبنان فوق كل اعتبار.
حنكش 
النائب الياس حنكش لفت الى محبة الناس للمخاتير  واضعا نفسه بتصرف المخاتير معتذرا عن التقصير الذي حصل حيال بعض المخاتير بعد الانتخابات الاخيرة.

الهراوي
 رئيس اقليم المتن ميشال الهراوي شدد على البقاء يدا واحدة لاسيما في المرحلة المقبلة التي ستشهد مشاريع مشتركة.
مواضيع ذات صلة
الجميّل وحنكش وضعا خطة مشتركة مع تجمع صناعيي المتن الشمالي والبلديات
lebanon 24
22/10/2025 20:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس ديوان المحاسبة شكر لرئيس الجمهورية زيارته: حافز لمزيد من الجهد في سبيل حماية المال العام
lebanon 24
22/10/2025 20:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس السيادة السوداني: الوحدة هي السبيل لحماية الأمن والسيادة
lebanon 24
22/10/2025 20:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع بين مخاتير الكتائب والنائب الجميّل.. هذا ما تقرّر فيه
lebanon 24
22/10/2025 20:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24

المتن الشمالي

النائب سامي

حزب الكتائب

مدى الحياة

رئيس حزب

الهراوي

الكتائب

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:10 | 2025-10-22
12:06 | 2025-10-22
12:02 | 2025-10-22
11:57 | 2025-10-22
11:52 | 2025-10-22
11:46 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24