لبنان

جرحى في حادث سير في محيط بلدة بريتال (صورة)

Lebanon 24
22-10-2025 | 10:44
وقع حادث سير بين دراجتين ناريتين في محيط بلدة بريتال، ما أدى إلى وقوع جرحى.
