لبنان

مأساة في عكار.. العثور على رجل "مشنوق" داخل منزله

Lebanon 24
22-10-2025 | 11:24
عُثر، اليوم الأربعاء، على المدعو "م.ع." مشنوقاً داخل منزله في بلدة وادي الجاموس - عكار، في ظروف ما زالت غامضة.
وعلى الأثر، حضرت دورية إلى المكان من مخفر العبدة في قوى الأمن الداخلي وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة الأسباب والملابسات.
 
 
 
 
قوى الأمن الداخلي

وادي الجاموس

العبدة

الملا

جاموس

دوري

