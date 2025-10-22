Advertisement

لبنان

بيان جديد من "اليونيفيل"... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
22-10-2025 | 11:52
نشرت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، عبر حسابها على منصة "إكس"، البيان الآتي: "من خلال الدوريات اليومية والتنسيق الوثيق، تعمل اليونيفيل والجيش اللبناني على استعادة الاستقرار والمساعدة في الحفاظ على أمان المجتمعات". 
أضاف البيان: "إن دعم بسط سلطة الدولة اللبنانية في الجنوب خطوة أساسية نحو تحقيق الهدف الطويل الأمد للقرار 1701: وقف دائم لإطلاق النار واستقرار مستدام". 


تابع البيان: "كل انتهاك، كبيراً كان أو صغيراً، له أهميته، لأنه يهدد التقدم نحو الاستقرار الدائم". 


ختم: "يعمل حفظة السلام على رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بالتعاون مع الجيش اللبناني للمساعدة في استعادة الهدوء". 
