بيان جديد من "اليونيفيل"... هذا ما جاء فيه

Advertisement

أضاف البيان: "إن دعم بسط سلطة في الجنوب خطوة أساسية نحو تحقيق الهدف الأمد للقرار 1701: وقف دائم لإطلاق النار واستقرار مستدام".تابع البيان: "كل انتهاك، كبيراً كان أو صغيراً، له أهميته، لأنه يهدد التقدم نحو الاستقرار الدائم".ختم: "يعمل حفظة السلام على رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بالتعاون مع للمساعدة في استعادة الهدوء".