وفد قضائي فرنسي في لبنان.. وبحثٌ بقضية انفجار المرفأ

استقبل رئيس القاضي سهيل عبود في مكتبه في قصر عدل ، وفداً قضائياً فرنسياً، برئاسة مديرة شؤون الجنائية والعفو لورلين بيريفيت، وحضور مدعي عام التمييز القاضي جمال ، المالي القاضي ماهر شعيتو، وقضاة لبنانيين معنيين بمكافحة الفساد والإرهاب.

وحضر عن الجانب الفرنسي إرفيه ماغرو، المدعي العام المالي جان-فرنسوا بونيرت، والمدعي العام لمكافحة الإرهاب أوليفيي كريستين، إضافة الى سائر أعضاء الوفد.





وتناول البحث "أهمية تفعيل التعاون بين اللبناني والقضاء الفرنسي، عبر خطوات عملية واضحة، وتقديم الدعم اللازم لتلبية حاجات القضاة عبر صندوق تعاضد القضاة".