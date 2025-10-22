Advertisement

لبنان

وفد قضائي فرنسي في لبنان.. وبحثٌ بقضية انفجار المرفأ

Lebanon 24
22-10-2025 | 12:02
A-
A+

Doc-P-1432734-638967567272522899.png
Doc-P-1432734-638967567272522899.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في مكتبه في قصر عدل بيروت، وفداً قضائياً فرنسياً، برئاسة مديرة شؤون القضايا الجنائية والعفو لورلين بيريفيت، وحضور مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو، وقضاة لبنانيين معنيين بمكافحة الفساد والإرهاب.
Advertisement


وحضر عن الجانب الفرنسي السفير الفرنسي إرفيه ماغرو، المدعي العام المالي جان-فرنسوا بونيرت، والمدعي العام لمكافحة الإرهاب أوليفيي كريستين، إضافة الى سائر أعضاء الوفد.


وتناول البحث "أهمية تفعيل التعاون بين القضاء اللبناني والقضاء الفرنسي، عبر خطوات عملية واضحة، وتقديم الدعم اللازم لتلبية حاجات القضاة عبر صندوق تعاضد القضاة".


كما جرى البحث في "عدد من القضايا من بينها، ملفات الفساد والأموال المحولة إلى الخارج، وقضية انفجار مرفأ بيروت، وتقرر وضع خطة مشتركة لإنجاز ما اتفق عليه".
مواضيع ذات صلة
وفد قضائي فرنسي يصل إلى لبنان
lebanon 24
23/10/2025 02:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
القضاء الفرنسي يحسم اليوم قضية ساركوزي بشأن تقاضي ملايين اليورو من القذافي
lebanon 24
23/10/2025 02:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: لن نقبل بتسييس قضيتنا
lebanon 24
23/10/2025 02:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
القرار في ملف انفجار المرفأ قبل نهاية العام
lebanon 24
23/10/2025 02:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس القضاء الأعلى

السفير الفرنسي

مكافحة الإرهاب

المدعي العام

مجلس القضاء

القضايا

الحجار

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:08 | 2025-10-22
16:57 | 2025-10-22
16:55 | 2025-10-22
16:35 | 2025-10-22
16:25 | 2025-10-22
16:24 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24