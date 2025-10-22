Advertisement

لبنان

رستم زار وزير الأشغال ومؤسسة "تيكا" وناقش مشاريع إنمائية في بلدات عكارية

Lebanon 24
22-10-2025 | 13:04
زار النائب أحمد رستم وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ومؤسسة "تيكا" التركية، يرافقه رئيس بلدية عين الزيت حمزات سليمان ونائبه جوزيف محمد، حيث ناقش الوفد مجموعة من الملفات ذات الطابع الإنمائي التي تهم بلدات عكار، لا سيما في ما يتعلق بالبنى التحتية والطرق العامة.
وأكد رستم خلال اللقاءات حرصه على "متابعة قضايا الإنماء المتوازن"، مشدداً على أهمية "التعاون بين الوزارات والمؤسسات الدولية لدعم المناطق النائية وتلبية حاجاتها الأساسية". 


كذلك، لفت إلى أنَّ "عكار تحتاج التفاتة جدية من الدولة وشركائها، بما يعيد التوازن التنموي ويخفف من معاناة الأهالي".
 
 
