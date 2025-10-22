Advertisement

لبنان

وزيرة التربية تفقدت إمتحان التقييم التشخيصي في المدارس والثانويات الرسمية

Lebanon 24
22-10-2025 | 13:25
Doc-P-1432767-638967618631444633.png
Doc-P-1432767-638967618631444633.png photos 0
تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، إمتحان التقييم التشخيصي الذي انطلق اليوم في مدارس وثانويات لبنان الرسمية كافة، لمعرفة مستوى كل متعلم مع انطلاقة العام الدراسي، تمهيداً لتقديم الدعم والعناية له بعد سنوات من تراكم الفاقد التعليمي، وبغية تأهيل تلامذة المرحلة الثانوية ليتمكنوا من الإنتقال إلى التعليم العالي بكل استعداد.
وجالت الوزيرة كرامي لهذه الغاية على مدرسة جبران اندراوس التويني في مجمع بئر حسن التربوي، وعلى ثانوية زهية سلمان في المجمع نفسه، وتحدثت إلى التلامذة في الصفوف شارحة لهم ان "هذا التقييم هو لمعرفة مدى الجهوزية للمتابعة والتعويض على كل منهم ولتأمين ما كان يجب ان يعرفوه ولم تسمح الظروف بدراسته".
 
 
وطمأنت الوزيرة الطلاب إلى أنّ "نتائج هذا التقييم التشخيصي ليس لها أي اعتبار في علامات النجاح والرسوب، بل لكي يعرف كل أستاذ ومعلم عن تلامذته فعلياً، كما أن الأسئلة التي لم يستطع التلميذ الإجابة عنها، فهي تشكل مؤشراً يتم تداركه في خلال العام الدراسي".
 
 
ووجهت التحية إلى "الهيئة التعليمية والإدارية في الوزارة والمدارس، والى الخبراء والتربويين في المركز التربوي الذين عملوا بجهد لإعداد الأسئلة وإجراء التقييم، وكشفت ان "هذا التقييم التشخيصي لم يكلف الوزارة أي مبلغ مالي".
 
 
ثانوية المحمصاني
 
 
وفي نهاية الجولة تفقدت كرامي مبنى ثانوية صبحي المحمصاني وتحدثت إلى التلامذة الذين تم نقلهم إليها من ثانوية زهية سلمان وهم جميعا من تلامذة اللغة الفرنسية، ثم جالت في الثانوية التي كانت مكانا للإيواء في خلال العدوان الإسرائيلي على بيروت، ولم يتم بعد تأهيلها ، وتفقدت غرف التدريس والمرافق الصحية ولاحظت حاجة المبنى إلى التأهيل، وأعطت توجيهاتها للتسريع في إنجازه. وطمأنتهم إلى "عنايتها الخاصة بهم وبالثانوية، وإمكان إعادة النظر بقرارها بعد هذه الجولة وبعد اجتماعاتها مع الإدارة".


إجتماعات 

من جهة ثانية، استقبلت كرامي سفير بلغاريا في لبنان السيد ياسين توموف، وعرضت معه "تعزيز التعاون التربوي بين البلدين"، واطلعت منه على "التحضيرات لزيارة الرئيس البلغاري إلى بيروت، والعزم على توقيع اتفاقيات تعاون مع العديد من الوزارات ومنها وزارة التربية".


المركز الثقافي الروسي
 
 
ثم استقبلت وفداً من المركز الثقافي الروسي في لبنان برئاسة السيد ألكسندر سوروكين، وتناول البحث "تسريع الإعتراف بالشهادات الجامعية الروسية ، واستمرار الجانب الروسي في تقديم المنح الدراسية الجامعية للطلاب اللبنانيين".


الوكالة الفرنسية للتنمية


واجتمعت الوزيرة كرامي مع وفد من "الوكالة الفرنسية للتنمية" AFD ، وكان هدف الزيارة الإطلاع على خطة الوزيرة وحاجات الوزارة واولوياتها ، لملاءمة التمويل ومشاريع الوكالة مع هذه الأولويات.


سفير الصين 

واجتمعت كرامي مع سفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان السيد تشين تشوان دونغ على رأس وفد من السفارة ، وتناول البحث "التعاون التربوي والجامعي وتبادل الطلاب ودعم المدارس الرسمية ، والعمل على وضع اتفاقية للتعاون بين البلدين".


أصدقاء المدرسة الرسمية


واستقبلت "جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية" في المتن برئاسة السيدة راغدة يشوعي واطلعت منهم على أنشطتهم في "مجال دعم المدارس الرسمية في المتن ، وتقديم العديد من الخدمات والتجهيزات لها ، وجمع التبرعات لصالح المدرسة الرسمية ومساعدتها على القيام برسالتها". وأثنت على "جهودهم في دعم المدارس الرسمية في منطقتهم"، واعتبرت جمعيتهم "نموذجا لما يمكن ان يقدمه المجتمع المحلي للمدرسة الرسمية".


لجنة المكننة
 

كذلك، استقبلت لجنة موظفي المكننة في المدارس الرسمية واطلعت منهم على مطالبهم القصيرة والطويلة الأمد، مؤكدة "الحاجة إليهم في مختلف أعمال المكننة في المدارس الرسمية مع الدخول بصورة اوسع في مجال الرقمنة"، مؤكدة التزامها "قوننة اوضاعهم الوظيفية".
