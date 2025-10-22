Advertisement

لبنان

"حراك المتعاقدين" يندد بالتأخير وفتح التعاقد المحدود

Lebanon 24
22-10-2025 | 14:01
A-
A+
Doc-P-1432782-638967640405792116.jpg
Doc-P-1432782-638967640405792116.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالب منسق "حراك المتعاقدين" حمزة منصور، الحكومة ووزيري المال ياسين جابر والتربية ريما كرامي بـ"استيفاء كامل حقوق المعلمين المتعاقدين وحقوق الملاك".
Advertisement

وفي بيان له، أشار منصور إلى أن "وزارة المال والحكومة لم تصرف حتى الآن مستحقات متعاقدي التعليم الثانوي عن العام الماضي، بما فيها بدل النقل"، منتقدًا في الوقت نفسه "فتح باب التعاقد وإقامة دورات محدودة ومحصورة".
مواضيع ذات صلة
رابطة المتعاقدين: مستمرون في معركة التثبيت وإنهاء التعاقد
lebanon 24
23/10/2025 02:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى وزير المالية.. نداءٌ من حراك المعلمين المتعاقدين
lebanon 24
23/10/2025 02:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
حراك المعلمين المتعاقدين: للتهيؤ للإضراب العام
lebanon 24
23/10/2025 02:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي تجتمع بالأساتذة المتعاقدين بالساعة في "اللبنانية" لمناقشة ملف التفرغ
lebanon 24
23/10/2025 02:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24

ياسين جابر

الملا

اسين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:08 | 2025-10-22
16:57 | 2025-10-22
16:55 | 2025-10-22
16:35 | 2025-10-22
16:25 | 2025-10-22
16:24 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24