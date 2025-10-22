"حراك المتعاقدين" يندد بالتأخير وفتح التعاقد المحدود

Advertisement

طالب منسق "حراك المتعاقدين" حمزة منصور، الحكومة ووزيري المال والتربية ريما كرامي بـ"استيفاء كامل حقوق المعلمين المتعاقدين وحقوق الملاك".وفي بيان له، أشار منصور إلى أن "وزارة المال والحكومة لم تصرف حتى الآن مستحقات متعاقدي التعليم الثانوي عن العام الماضي، بما فيها بدل النقل"، منتقدًا في الوقت نفسه "فتح باب التعاقد وإقامة دورات محدودة ومحصورة".