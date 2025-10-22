Advertisement

لبنان

فوق مناطق لبنانية عدّة.. تحليق كثيف للطائرات الإسرائيلية

Lebanon 24
22-10-2025 | 14:27
تقوم مسيرة إسرائيلية بالتحليق على علو منخفض فوق منطقة راشيا منذ السابعة والنصف من مساء اليوم.
وكانت قمم جبل الشيخ شهدت تحليقاً لطائرتين مروحيتين اسرائيليتين بصورة لافتة في جولات مكوكية مساء اليوم بين المواقع المستحدثة بحيث تغيب وتعود لتحط مجدداً في هذه المواقع لاسيما في الطرف الجنوبي من جبل الشيخ المطل على دمشق ومناطق البقاع الجنوبي.
 
 
 
