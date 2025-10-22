Advertisement

لبنان

توتر في الشويفات.. اشتباكات وسقوطُ إصابات

Lebanon 24
22-10-2025 | 14:53
شهدت منطقة الشويفات، مساء الأربعاء، اشتباكات عنيفة بين قوة أمنية من جهة ومجموعة من تُجار المخدرات من جهة أخرى.
وأسفرت الاشتباكات، وفق المعلومات عن سقوط إصابات.
 
 
 
 
 
منطقة الشويفات

