Advertisement

لبنان

طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-10-2025 | 15:34
A-
A+
Doc-P-1432800-638967695440121077.webp
Doc-P-1432800-638967695440121077.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

يتحوّل طريق "دوار الجندولين" في منطقة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت عند حلول المساء يوميًا، إلى ما يشبه "ساحة أشباح"، بفعل عمليات السطو والتشليح المستمرة، ما دفع عددًا من السكان إلى التعبير عن خوفهم الشديد من المرور هناك، معتبرين أن الشارع أصبح محفوفًا بالمخاطر وأن أي عابر معرض للسرقة في أي لحظة.
Advertisement

كما كشف بعض المواطنين عبر "لبنان24" أنهم باتوا يتجنبون المرور في الشارع نهائيًا، ويلجأون إلى طرق أطول وأكثر أمانًا حفاظًا على سلامتهم، مشددين على أن الوضع لم يعد يحتمل، وأن تحركات العصابات المسلحة باتت تهدد الأمن الشخصي للجميع.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عملية أمنية في الضاحية.. ماذا يجري هناك؟
lebanon 24
23/10/2025 02:02:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
lebanon 24
23/10/2025 02:02:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
lebanon 24
23/10/2025 02:02:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
lebanon 24
23/10/2025 02:02:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

التعبير عن

لبنان24

بيروت

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:08 | 2025-10-22
16:57 | 2025-10-22
16:55 | 2025-10-22
16:35 | 2025-10-22
16:25 | 2025-10-22
16:24 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24