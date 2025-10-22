طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟

Advertisement

يتحوّل طريق "دوار الجندولين" في منطقة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت عند حلول المساء يوميًا، إلى ما يشبه "ساحة أشباح"، بفعل عمليات السطو والتشليح المستمرة، ما دفع عددًا من السكان إلى خوفهم الشديد من المرور هناك، معتبرين أن الشارع أصبح محفوفًا بالمخاطر وأن أي عابر معرض للسرقة في أي لحظة.كما كشف بعض المواطنين عبر " " أنهم باتوا يتجنبون المرور في الشارع نهائيًا، ويلجأون إلى طرق أطول وأكثر أمانًا حفاظًا على سلامتهم، مشددين على أن الوضع لم يعد يحتمل، وأن تحركات العصابات المسلحة باتت تهدد الأمن الشخصي للجميع.