24
o
بيروت
19
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
26
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-10-2025
|
15:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتحوّل طريق "دوار الجندولين" في منطقة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت عند حلول المساء يوميًا، إلى ما يشبه "ساحة أشباح"، بفعل عمليات السطو والتشليح المستمرة، ما دفع عددًا من السكان إلى
التعبير عن
خوفهم الشديد من المرور هناك، معتبرين أن الشارع أصبح محفوفًا بالمخاطر وأن أي عابر معرض للسرقة في أي لحظة.
Advertisement
كما كشف بعض المواطنين عبر "
لبنان24
" أنهم باتوا يتجنبون المرور في الشارع نهائيًا، ويلجأون إلى طرق أطول وأكثر أمانًا حفاظًا على سلامتهم، مشددين على أن الوضع لم يعد يحتمل، وأن تحركات العصابات المسلحة باتت تهدد الأمن الشخصي للجميع.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عملية أمنية في الضاحية.. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
عملية أمنية في الضاحية.. ماذا يجري هناك؟
23/10/2025 02:02:37
23/10/2025 02:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
23/10/2025 02:02:37
23/10/2025 02:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
23/10/2025 02:02:37
23/10/2025 02:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
23/10/2025 02:02:37
23/10/2025 02:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
التعبير عن
لبنان24
بيروت
بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
إرتفاع الطلب على استئجار الشقق في بيروت
Lebanon 24
إرتفاع الطلب على استئجار الشقق في بيروت
18:08 | 2025-10-22
22/10/2025 06:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن انتخابات المغتربين وحصر السلاح... هذا ما قاله شحادة
Lebanon 24
بشأن انتخابات المغتربين وحصر السلاح... هذا ما قاله شحادة
16:57 | 2025-10-22
22/10/2025 04:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأربعاء
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأربعاء
16:55 | 2025-10-22
22/10/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في سن الفيل.. "أجزاء بشرية داخل حقيبة"!
Lebanon 24
جريمة مروّعة في سن الفيل.. "أجزاء بشرية داخل حقيبة"!
16:35 | 2025-10-22
22/10/2025 04:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"المقاومة خيارنا الوحيد".. الموسوي يحذر من مخاطر "إسرائيل الكبرى"
Lebanon 24
"المقاومة خيارنا الوحيد".. الموسوي يحذر من مخاطر "إسرائيل الكبرى"
16:25 | 2025-10-22
22/10/2025 04:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
Lebanon 24
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
01:50 | 2025-10-22
22/10/2025 01:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
22:24 | 2025-10-21
21/10/2025 10:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
22/10/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
09:01 | 2025-10-22
22/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
09:30 | 2025-10-22
22/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
18:08 | 2025-10-22
إرتفاع الطلب على استئجار الشقق في بيروت
16:57 | 2025-10-22
بشأن انتخابات المغتربين وحصر السلاح... هذا ما قاله شحادة
16:55 | 2025-10-22
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأربعاء
16:35 | 2025-10-22
جريمة مروّعة في سن الفيل.. "أجزاء بشرية داخل حقيبة"!
16:25 | 2025-10-22
"المقاومة خيارنا الوحيد".. الموسوي يحذر من مخاطر "إسرائيل الكبرى"
16:24 | 2025-10-22
ماذا تبلغ لبنان من الأميركيين؟ معلومات تكشف
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 02:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 02:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 02:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24