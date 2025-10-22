ماذا تبلغ لبنان من الأميركيين؟ معلومات تكشف

ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أنّ لم يتبلغ أي تأكيد رسمي بزيارة مُرتقبة للمبعوث الأميركي إلى .

Advertisement



وأوضحت المعلومات أنّه لا اقتراح واضح حول ملف التفاوض بل أفكار عدة وصلت إلى لبنان مربوطة بالتلويح بعودة التصعيد، وأضافت: "الأميركيون أوصلوا رسالة إلى المسؤولين اللبنانيين بأنه في حال عدم تجاوب لبنان فإن خيار عودة التصعيد قائم دون أن يعني ذلك عودة الحرب بل توسع الضربات الاسرائيلية إلى مناطق متفرقة".



معلومات أخرى قالت أيضاً إنَّ "الملف أولوية لدى بعد تثبيت التهدئة في غزة وتقدّم مسار التسوية في ".

