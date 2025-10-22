Advertisement

لبنان

ماذا تبلغ لبنان من الأميركيين؟ معلومات تكشف

Lebanon 24
22-10-2025 | 16:24
A-
A+
Doc-P-1432811-638967724022620319.png
Doc-P-1432811-638967724022620319.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أنّ لبنان لم يتبلغ أي تأكيد رسمي بزيارة مُرتقبة للمبعوث الأميركي توماس براك إلى بيروت
Advertisement
 

وأوضحت المعلومات أنّه لا اقتراح واضح حول ملف التفاوض بل أفكار عدة وصلت إلى لبنان مربوطة بالتلويح بعودة التصعيد، وأضافت: "الأميركيون أوصلوا رسالة إلى المسؤولين اللبنانيين بأنه في حال عدم تجاوب لبنان فإن خيار عودة التصعيد قائم دون أن يعني ذلك عودة الحرب بل توسع الضربات الاسرائيلية إلى مناطق متفرقة".
 

معلومات أخرى قالت أيضاً إنَّ "الملف اللبناني بات أولوية لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد تثبيت التهدئة في غزة وتقدّم مسار التسوية في سوريا".

مواضيع ذات صلة
ماذا تبلغ رئيس الجمهورية من الأميركيين؟ معلومات جديدة
lebanon 24
23/10/2025 02:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تبلغ لبنان من سوريا بشأن "النظام السابق"؟ وزير العدل يعلن
lebanon 24
23/10/2025 02:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف كانت أجواء اللقاء الأميركي مع بري؟ معلومات تكشف
lebanon 24
23/10/2025 02:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24
عن ملفات "الاغتيالات".. ماذا تبلغ لبنان من سوريا؟
lebanon 24
23/10/2025 02:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الرئيس الأميركي

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

اللبناني بات

دارة الرئيس

توماس براك

الأميركيين

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:08 | 2025-10-22
16:57 | 2025-10-22
16:55 | 2025-10-22
16:35 | 2025-10-22
16:25 | 2025-10-22
16:00 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24