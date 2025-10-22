Advertisement

لبنان

"المقاومة خيارنا الوحيد".. الموسوي يحذر من مخاطر "إسرائيل الكبرى"

Lebanon 24
22-10-2025 | 16:25
A-
A+
Doc-P-1432812-638967727652913069.jpeg
Doc-P-1432812-638967727652913069.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، أن المقاومة تبقى الخيار الوحيد في مواجهة العدو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن المنطقة والعالم يشهدان تحولات استراتيجية غير مسبوقة تهدف إلى فرض نظام عالمي جديد وإعادة رسم خرائط الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الإسرائيلية.
Advertisement

وقال الموسوي، خلال لقاء سياسي في بلدة جبعا البقاعية بحضور فعاليات اجتماعية وحزبية، إنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإحياء فكرة إسرائيل الكبرى التي تمتد وفق رؤيته من مصر والأردن وسوريا ولبنان وصولًا إلى السعودية، معتبرًا أن المرحلة الراهنة "أكثر خطورة من عام 1982 في ظل الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل ورغبة واشنطن في تعديل جغرافية المنطقة.

وأوضح أن إسرائيل تمثل رأس الحربة للمشروع الأميركي في الشرق الأوسط، وتحظى بكل أشكال الدعم السياسي والعسكري، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن لحماية الكيان من أي إدانة دولية.

وأشار الموسوي إلى أن صمود غزة والمقاومة الفلسطينية منذ معركة طوفان الأقصى أفشل الأهداف الإسرائيلية، مؤكدًا أن قرار حزب الله بمساندة الشعب الفلسطيني كان خيارًا استراتيجيًا نابعًا من الموقف العقائدي والتاريخي الذي أرساه الإمام موسى الصدر والإمام الخميني.

كما تحدث عن ضغوط اقتصادية ومحاولات حصار ممنهجة تستهدف بيئة المقاومة، من خلال قيود مالية وإجراءات حكومية وقرارات مصرف لبنان التي تتناغم مع سياسة وزارة الخزانة الأميركية، على حد تعبيره.

وختم بالتشديد على أن حزب الله وحركة أمل متفقان في الموقف والنهج، وأن بيئة المقاومة أثبتت وفاءها وثباتها في المحطات المفصلية، "وهو ما تجلى في مشاهد التشييع المليونية والتجمعات الشعبية التي تؤكد التزامها بنهج المقاومة".
مواضيع ذات صلة
جشي: نحذر من مخاطر التخلي عن المقاومة
lebanon 24
23/10/2025 02:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الموسوي: المقاومة ضمنت حماية الوطن في مواجهة أطماع إسرائيل
lebanon 24
23/10/2025 02:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس": الاتفاق على وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى ونتنياهو يتحمل المسؤوليّة الكاملة عن مصير الأسرى الأحياء لدى المقاومة
lebanon 24
23/10/2025 02:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الحبوب "المعجزة"… تحذيرات من مخاطر بروبرانولول
lebanon 24
23/10/2025 02:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الفلسطينية

مصرف لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:08 | 2025-10-22
16:57 | 2025-10-22
16:55 | 2025-10-22
16:35 | 2025-10-22
16:24 | 2025-10-22
16:00 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24