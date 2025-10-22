جريمة مروّعة في سن الفيل.. "أجزاء بشرية داخل حقيبة"!

عثر مواطنون، مساء اليوم الأربعاء، على أجزاء بشرية مقطّعة داخل حقيبة في منطقة .

Advertisement





وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان وباشرت التحقيقات لمعرفة هوية الضحية وملابسات الجريمة.