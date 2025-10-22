Advertisement

لبنان

جريمة مروّعة في سن الفيل.. "أجزاء بشرية داخل حقيبة"!

Lebanon 24
22-10-2025 | 16:35
عثر مواطنون، مساء اليوم الأربعاء، على أجزاء بشرية مقطّعة داخل حقيبة في منطقة سن الفيل.
وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان وباشرت التحقيقات لمعرفة هوية الضحية وملابسات الجريمة.
 
 
 


