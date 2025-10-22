Advertisement

لبنان

مخاوف الحرب أمام جلسة مجلس الوزراء اليوم

Lebanon 24
22-10-2025 | 22:08
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري لمناقشة واقرار مشاريع وبنود ابرزها: تعديل ولاية حاكم مصرف لبنان، ومنع شطب الودائع بالاضافة الى مشاريع تتعلق بالاصلاح المصرفي واستكشاف النفط في الرقعة 8 وترسيم الحدود مع قبرص، كما سيجري البحث في اجراء تعيينات ادارية وشؤون مالية.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء اليوم في القصر الجمهوري قد يتناول ما سجل من مواقف بالنسبة الى موضوع التفاوض واشارت الى انه قد يتم استعراض ما جرى في خلال الايام الأخيرة ومنها مواقف الموفد الأميركي توم باراك.
وأكدت ان الجلسة لن تتخذ اي قرار في هذا الموضوع انما قد تقاربه فضلا عن مناقشة الوضع العام والهواجس في ضوء الحديث عن سيناريوهات سلبية تتصل بعودة الحرب. 
الى ذلك لا يزال الوقت مبكرا لعرض التقرير الثاني لقيادة الجيش حول خطة تطبيق حصرية السلاح.
