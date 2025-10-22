29
لبنان
مخاوف الحرب أمام جلسة مجلس الوزراء اليوم
Lebanon 24
22-10-2025
|
22:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعقد
مجلس الوزراء
جلسة عند الثالثة
من بعد
ظهر اليوم في
القصر الجمهوري
لمناقشة واقرار مشاريع وبنود ابرزها: تعديل ولاية حاكم
مصرف لبنان
، ومنع شطب الودائع بالاضافة الى مشاريع تتعلق بالاصلاح المصرفي واستكشاف
النفط
في الرقعة 8 وترسيم الحدود مع
قبرص
، كما سيجري البحث في اجراء تعيينات ادارية وشؤون مالية.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء اليوم في
القصر
الجمهوري
قد يتناول ما سجل من مواقف بالنسبة الى موضوع التفاوض واشارت الى انه قد يتم استعراض ما جرى في خلال الايام الأخيرة ومنها مواقف الموفد الأميركي
توم باراك
.
وأكدت ان الجلسة لن تتخذ اي قرار في هذا الموضوع انما قد تقاربه فضلا عن مناقشة الوضع العام والهواجس في ضوء الحديث عن سيناريوهات سلبية تتصل بعودة الحرب.
الى ذلك لا يزال الوقت مبكرا لعرض التقرير الثاني لقيادة الجيش حول خطة تطبيق حصرية السلاح.
تهنئة من جنبلاط لرئيسة وزراء اليابان الجديدة
Lebanon 24
تهنئة من جنبلاط لرئيسة وزراء اليابان الجديدة
06:26 | 2025-10-23
23/10/2025 06:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عطالله يختتم جولته الأميركية بلقاءات مع الجالية اللبنانية
Lebanon 24
عطالله يختتم جولته الأميركية بلقاءات مع الجالية اللبنانية
06:21 | 2025-10-23
23/10/2025 06:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارات الإسرائيلية.. حالات إغماء لدى طلاب
Lebanon 24
بعد الغارات الإسرائيلية.. حالات إغماء لدى طلاب
06:16 | 2025-10-23
23/10/2025 06:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الزراعة: N-GAP خيار استراتيجي لحماية المزارعين والمنتجات اللبنانية
Lebanon 24
وزير الزراعة: N-GAP خيار استراتيجي لحماية المزارعين والمنتجات اللبنانية
06:15 | 2025-10-23
23/10/2025 06:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات البقاع.. ماذا قيل في إسرائيل؟
Lebanon 24
بعد غارات البقاع.. ماذا قيل في إسرائيل؟
06:14 | 2025-10-23
23/10/2025 06:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
