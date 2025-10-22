مخاوف الحرب أمام جلسة مجلس الوزراء اليوم

Advertisement

يعقد جلسة عند الثالثة ظهر اليوم في لمناقشة واقرار مشاريع وبنود ابرزها: تعديل ولاية حاكم ، ومنع شطب الودائع بالاضافة الى مشاريع تتعلق بالاصلاح المصرفي واستكشاف في الرقعة 8 وترسيم الحدود مع ، كما سيجري البحث في اجراء تعيينات ادارية وشؤون مالية.وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء اليوم في قد يتناول ما سجل من مواقف بالنسبة الى موضوع التفاوض واشارت الى انه قد يتم استعراض ما جرى في خلال الايام الأخيرة ومنها مواقف الموفد الأميركي .وأكدت ان الجلسة لن تتخذ اي قرار في هذا الموضوع انما قد تقاربه فضلا عن مناقشة الوضع العام والهواجس في ضوء الحديث عن سيناريوهات سلبية تتصل بعودة الحرب.الى ذلك لا يزال الوقت مبكرا لعرض التقرير الثاني لقيادة الجيش حول خطة تطبيق حصرية السلاح.