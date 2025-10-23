سمة عامة قبل الانتخابات النيابية: "لا لهذه الوجوه"

Advertisement

تشير أوساط متابعة للاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة إلى أن السمة الأبرز لهذه تتمثل في النزعة العامة نحو تغيير الوجوه التقليدية.فالمزاج الشعبي والسياسي معاً يتّجه إلى ضخّ دم جديد في الحياة السياسية، من الرتابة في العمل النيابي.ولا يقتصر هذا التوجّه على " " أو بيئته السياسية، بل يمتد ليشمل معظم القوى، وخصوصاً " " التي تستعد لإعادة النظر بلوائحها السابقة.وبحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من هذه القوى يميل إلى استبدال عدد من النواب والمرشحين الذين خاضوا المعارك السابقة بوجوه جديدة، أملاً في استعادة ثقة الناخبين وتحقيق حضور مختلف.