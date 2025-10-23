Advertisement

لبنان

REBIRTH BEIRUT.. الانتهاء من تأهيل جسر الرينغ

Lebanon 24
23-10-2025 | 01:25
A-
A+
Doc-P-1432915-638968050346856332.png
Doc-P-1432915-638968050346856332.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت جمعية Rebirth Beirut عن استكمال أعمال تأهيل جادّة الجنرال فؤاد شهاب، المعروفة بجسر الرينغ، وإنارتها ضمن مبادرتها "ضوي شارعك" التي أطلقتها سابقاً، بالتعاون مع شركة مدكو.
Advertisement

وأوضحت في بيان أن "مسيرتها في نهضة مدينة بيروت مستمرة منذ انفجار مرفأ بيروت، من خلال إعادة تشغيل الإشارات المرورية وإنارة الشوارع، تعزيزا للسلامة العامة".
وأشارت إلى أنها "زوّدت الجادة بالمسامير العاكسة للضوء أيّ cat eyes بهدف تأمين السلامة المرورية وتحسين الرؤية الليلية".
وأكّدت "إعادة تأهيل الإشارة المرورية التي سبق أن وضعتها على تقاطع برج الغزال، والتي تعمل بالطاقة الشمسية".
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": إعادة فتح الطريق عند جسر الرينغ بعد قطعه من قبل محتجين
lebanon 24
23/10/2025 13:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
العسكريون المتقاعدون يقطعون الطريق عند جسر الرينغ
lebanon 24
23/10/2025 13:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة للتلفزيون العربي: طواقمنا بحاجة إلى فتح جسر من المساعدات مع انتهاء الحرب
lebanon 24
23/10/2025 13:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إنجاز المرحلة الأولى من تأهيل مبانٍ تراثية في بعلبك تضررت من العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
23/10/2025 13:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24

إعادة تشغيل

برج الغزال

فؤاد شهاب

cat eyes

حسين ال

الغزال

بيروت

شركة م

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:26 | 2025-10-23
06:21 | 2025-10-23
06:16 | 2025-10-23
06:15 | 2025-10-23
06:14 | 2025-10-23
06:00 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24