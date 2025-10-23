Advertisement

لبنان

"تأمين سيارات لبنان" يزداد.. أسعار جديدة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
23-10-2025 | 02:15
كشفت معلومات "لبنان24" أنّ بعض شركات التأمين الخاصة بالسيارات، ستبادرُ قريباً إلى رفع قيمة الخدمات المُقدمة لديها خلال وقتٍ قريب.
وتبين أنّ قيمة التأمين سترتفع أكثر من 30%، ما يعني ترتيب أعباء إضافية على المواطنين.
وعلى سبيل المثال، أصبح التأمين الإلزامي بقرابة الـ50 دولاراً بعدما كان بـ35 دولاراً سابقاً، فيما قفز التأمين ضد الغير ليصبح قرابة الـ75 دولاراً بعدما كان يناهز الـ50 دولاراً سابقاً.
 
المصدر: لبنان 24
