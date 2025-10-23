"تأمين سيارات لبنان" يزداد.. أسعار جديدة

Advertisement

كشفت معلومات " " أنّ بعض شركات التأمين الخاصة بالسيارات، ستبادرُ قريباً إلى رفع قيمة الخدمات المُقدمة لديها خلال وقتٍ قريب.وتبين أنّ قيمة التأمين سترتفع أكثر من 30%، ما يعني ترتيب أعباء إضافية على المواطنين.وعلى سبيل المثال، أصبح بقرابة الـ50 دولاراً بعدما كان بـ35 دولاراً سابقاً، فيما قفز التأمين ضد الغير ليصبح قرابة الـ75 دولاراً بعدما كان يناهز الـ50 دولاراً سابقاً.