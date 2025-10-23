Advertisement

لبنان

"الاعلامية مرشحة"؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
23-10-2025 | 02:45
عادت "إعلامية بارزة" إلى نشاطها على وسائل التواصل الإجتماعي في تغريدات عالية السقف في الآونة الأخيرة، وهي لا تنفي، لدى سؤالها عمّا اذا كانت تنوي الترشّح للإنتخابات النيابية المقبلة في كسروان، مكتفيةً بالقول: "لنشوف".
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

ارزة

"خاص لبنان24"

