"الاعلامية مرشحة"؟

عادت "إعلامية بارزة" إلى نشاطها على وسائل التواصل الإجتماعي في تغريدات عالية السقف في الآونة الأخيرة، وهي لا تنفي، لدى سؤالها عمّا اذا كانت تنوي الترشّح للإنتخابات النيابية المقبلة في كسروان، مكتفيةً بالقول: "لنشوف".

Advertisement