قبيسي: شهداؤنا صمود وعزّ في مواجهة الاعتداءات

Advertisement

وصف النائب خلال إحياء ذكرى مجزرة آل معتوق ، بأنهم " لكل الوطن، ضحّوا بكل ما يملكون صامدين في أرضهم حتى ارتقائهم".وأشار إلى أنّ الوقوف في ساحة الجريمة التي ارتكبها العدو يهدف إلى "تأبين بعزّ وفخر أمام أبنية مدمَّرة مكللة بالعزّة"، مؤكدًا أن شهداء كتبوا بدمائهم "تاريخًا ناصعًا يواجه به كل من تخلّى عن القضية".ونوّه بأن بعض الخطابات السياسية في تنقل "لغة العدو بطريقة أو بأخرى"، محذرًا من تكرار شعارات وأميركا على الساحة . وأضاف أن ما حمى لبنان وسيادته هو "دماء الشهداء وسواعد المقاومين وصمود أهل الجنوب"، لا الشعارات الرنانة.ودعا إلى احترام الدولة للقوانين والدستور اللبناني، والدفاع عن الحدود، والاعتراف بتضحيات الشهداء، مؤكدًا أن الانتخابات النيابية المقبلة "اقتراع على النهج والعقيدة"، وعلى المواطنين أداء واجبهم لدعم خطّ ونهج المقاومة وحماية سيادة لبنان.