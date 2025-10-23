Advertisement

لبنان

قبيسي: شهداؤنا صمود وعزّ في مواجهة الاعتداءات

Lebanon 24
23-10-2025 | 02:01
A-
A+
Doc-P-1432932-638968078975072994.png
Doc-P-1432932-638968078975072994.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصف النائب هاني قبيسي خلال إحياء ذكرى مجزرة آل معتوق ، بأنهم "شهداء لكل الوطن، ضحّوا بكل ما يملكون صامدين في أرضهم حتى ارتقائهم".
Advertisement

وأشار إلى أنّ الوقوف في ساحة الجريمة التي ارتكبها العدو يهدف إلى "تأبين الشهداء بعزّ وفخر أمام أبنية مدمَّرة مكللة بالعزّة"، مؤكدًا أن شهداء المقاومة كتبوا بدمائهم "تاريخًا ناصعًا يواجه به كل من تخلّى عن القضية".

ونوّه قبيسي بأن بعض الخطابات السياسية في لبنان تنقل "لغة العدو بطريقة أو بأخرى"، محذرًا من تكرار شعارات إسرائيل وأميركا على الساحة اللبنانية. وأضاف أن ما حمى لبنان وسيادته هو "دماء الشهداء وسواعد المقاومين وصمود أهل الجنوب"، لا الشعارات الرنانة.

ودعا إلى احترام الدولة للقوانين والدستور اللبناني، والدفاع عن الحدود، والاعتراف بتضحيات الشهداء، مؤكدًا أن الانتخابات النيابية المقبلة "اقتراع على النهج والعقيدة"، وعلى المواطنين أداء واجبهم لدعم خطّ ونهج المقاومة وحماية سيادة لبنان.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
قبيسي: رغم الاعتداءات ستبقى عزيمة البناء في الجنوب
lebanon 24
23/10/2025 13:43:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار ينعى شهداء الجيش: صمود الوطن يُكتب بدماء الأبطال
lebanon 24
23/10/2025 13:43:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة أسطول الصمود: القرار يأتي لمحاولة تقليص فرص الاعتداءات الإسرائيلية على مشاركينا
lebanon 24
23/10/2025 13:43:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر: متضامنون في مواجهة هذا الاعتداء السافر
lebanon 24
23/10/2025 13:43:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الدستور اللبناني

الوكالة الوطنية

بات السياسية

هاني قبيسي

هاني قبيس

اللبنانية

المقاومة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:26 | 2025-10-23
06:21 | 2025-10-23
06:16 | 2025-10-23
06:15 | 2025-10-23
06:14 | 2025-10-23
06:00 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24