Advertisement

لبنان

أساتذة الجامعة اللبنانية: التفرّغ لضمان استمرارية التعليم العالي

Lebanon 24
23-10-2025 | 02:34
A-
A+
Doc-P-1432943-638968091239678015.png
Doc-P-1432943-638968091239678015.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية نداءً رسميًا إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ورئيس الجامعة الدكتور بسام بدران، مؤكّدين ثقتهم بوطنيتهم وحرصهم على دعم الجامعة الوطنية وحماية رسالتها الأكاديمية، التي تعتبر الركيزة الأساسية للتعليم العالي العام في لبنان.
Advertisement

وأوضح البيان أن آخر ملف تفرّغ للأساتذة جرى إقراره عام 2014، ومنذ ذلك الحين لم تُعتمد أي دفعات جديدة رغم تضاعف عدد الطلاب وتوسّع البرامج الأكاديمية والبحثية، ما أدى إلى تحميل الأساتذة المتعاقدين أعباء إضافية تفوق طاقتهم، وسط ظروف مادية ووظيفية صعبة تهدد استقرار الجامعة واستمراريتها.

وأشار البيان إلى أنه للمرّة الأولى، تم إدخال أساتذة دفعة 2014 إلى الملاك من دون إقرار ملف تفرّغ جديد يضمن استمرارية الجامعة وتجدد كادرها التعليمي. كما أشار إلى أن أجر الساعة للأستاذ المتعاقد أصبح الأدنى بين جامعات لبنان، بينما تآكلت مستحقاتهم منذ 2017 نتيجة تأخر المدفوعات وانهيار العملة والأوضاع الاقتصادية المتقلبة، دون أن يتم التعويض عليهم كما حصل مع أساتذة التفرغ والملاك، ما يجعل الأستاذ المتعاقد الحلقة الأضعف داخل المؤسسة التعليمية.

وتساءل الأساتذة عن غياب التخطيط المالي والاستراتيجي لدعم الجامعة اللبنانية، مشيرين إلى أن الحديث عن عدم معرفة مجلس الوزراء ووزير المالية بالموازنة اللازمة لملف التفرغ بعد مرور أكثر من 11 عامًا على آخر تفرغ، يثير تساؤلات جدية حول الاهتمام بالتعليم العالي العام.

وأكد الأساتذة المتعاقدون أن ملف التفرغ ليس مطلبًا نقابيًا فحسب، بل ضرورة وطنية وأكاديمية لضمان استمرار الكفاءات داخل الجامعة اللبنانية والحدّ من نزيف الهجرة الذي يطال أساتذتها المميزين.

وختم البيان بالتأكيد على ضرورة رفع ملف التفرغ إلى مجلس الوزراء وإقراره بأسرع وقت ممكن، حماية لجودة التعليم واستمرارية الجامعة، ولما فيه مصلحة التعليم العالي العام، والجامعة اللبنانية، ولبنان بأسره.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
كرامي تجتمع بالأساتذة المتعاقدين بالساعة في "اللبنانية" لمناقشة ملف التفرغ
lebanon 24
23/10/2025 13:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: لدعم الجامعة اللبنانية وضمان استمرار دورها الوطني
lebanon 24
23/10/2025 13:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماعٌ للمجلس الإستراتيجي الإستشاري للمعهد العالي لعلوم الضمان في جامعة القديس يوسف
lebanon 24
23/10/2025 13:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة نيابية تبحث تعديل سن التقاعد لأساتذة الجامعة اللبنانية
lebanon 24
23/10/2025 13:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة اللبنانية

الوكالة الوطنية

جامعة اللبنانية

مجلس الوزراء

رئيس الجامعة

وزير المالية

في الجامعة

جوزاف عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:26 | 2025-10-23
06:21 | 2025-10-23
06:16 | 2025-10-23
06:15 | 2025-10-23
06:14 | 2025-10-23
06:00 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24