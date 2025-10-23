حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه.. مكتب مكافحة المخدّرات يوقف نيجيرياً في المطار

Advertisement

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من تهريب المخدّرات، بتاريخ 07-09-2025، اشتبهت ادارة – مفرزة ادارة المسافرين في السوق الحرة في ، بشخص من التابعيّة النيجيريّة قادما إلى ، بتهريبه المخدّرات.بعد تفتيشه وأمتعته، لم يتم العثور على اي ممنوع. وبناء على إشارة المختصّ، تمّ تسليمه لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة، حيث أجريت له صورة شعاعية تبين بموجبها وجود أكثر من /50/ كبسولة كان قد ابتلعها.باستماع إفادته، صرح ان شخصًا آخر من الجنسية أقدم على اعطائه هذه الكبسولات في قبل موعد سفره بعدّة ساعات، واعترف بابتلاعه /58/ كبسولة.تجدر الإشارة إلى أنّه بعد توقيف هذا الشّخص يكون عدد الموقوفين قد بلغ (7)، (خمسة موقوفين من الجنسيّة النيجيرية، واحد برازيلي، وواحد لبناني)أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختصّ.