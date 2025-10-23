29
Advertisement
لبنان
ملحم خلف يطالب باحترام حق المغتربين في الانتخابات
Lebanon 24
23-10-2025
|
02:58
شدّد النائب
ملحم خلف
على ضرورة احترام حق اللبنانيين غير المقيمين في المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة، معتبرًا أن حرمانهم من هذا الحق يُعد مسًّا بمبدأ أساسي من مبادئ
الديمقراطية
.
وأوضح في حديث لـ "صوت كل
لبنان
" أن هناك اقتراح قانون معجّل مقدّم من تسعة نواب لتعديل آلية اقتراع المغتربين لتشمل كل المقاعد الـ128 كما جرى في انتخابات 2022، إلا أن رئيس مجلس النواب لم يدرج الاقتراح على جدول أعمال الجلسة العامة.
وكشف خلف أنه مع النائب
إبراهيم منيمنة
وجّهوا مذكرة معلّلة لإدراج الاقتراح على جدول الأعمال، إلا أنها أُهملت، ما يعكس بحسبه غياب الاحتكام إلى القانون والدستور ودخول البلاد في منطق التسويات وشد الحبال بدلًا من الالتزام بالمؤسسات الشرعية.
وفي ملف حصرية السلاح، حذّر خلف من دخول لبنان في دائرة الخطوط الحمر، داعيًا الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها في طمأنة جميع اللبنانيين بأنها دولة فاعلة وعادلة.
