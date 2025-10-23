ملحم خلف يطالب باحترام حق المغتربين في الانتخابات

Advertisement

شدّد النائب على ضرورة احترام حق اللبنانيين غير المقيمين في المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة، معتبرًا أن حرمانهم من هذا الحق يُعد مسًّا بمبدأ أساسي من مبادئ .وأوضح في حديث لـ "صوت كل " أن هناك اقتراح قانون معجّل مقدّم من تسعة نواب لتعديل آلية اقتراع المغتربين لتشمل كل المقاعد الـ128 كما جرى في انتخابات 2022، إلا أن رئيس مجلس النواب لم يدرج الاقتراح على جدول أعمال الجلسة العامة.وكشف خلف أنه مع النائب وجّهوا مذكرة معلّلة لإدراج الاقتراح على جدول الأعمال، إلا أنها أُهملت، ما يعكس بحسبه غياب الاحتكام إلى القانون والدستور ودخول البلاد في منطق التسويات وشد الحبال بدلًا من الالتزام بالمؤسسات الشرعية.وفي ملف حصرية السلاح، حذّر خلف من دخول لبنان في دائرة الخطوط الحمر، داعيًا الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها في طمأنة جميع اللبنانيين بأنها دولة فاعلة وعادلة.