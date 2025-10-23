سعد والجماعة الإسلامية: تعزيز صمود الجنوب ورفض الإملاءات الأجنبية

Advertisement

استقبل للتنظيم الشعبي النائب أسامة سعد، في مكتبه بمدينة ، وفد برئاسة بسام ، بحضور وفد قيادي من التنظيم.خلال اللقاء، تم التداول في عدة قضايا وطنية وسياسية، وأكد المجتمعون على رفضهم للإملاءات الأميركية والمشاريع المشبوهة التي تستهدف والمنطقة. كما شددوا على ضرورة دعم صمود أبناء الجنوب في مواجهة العدوان .كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع العامة في مدينة صيدا وسبل تعزيز التعاون لمعالجة التحديات التي تواجه المدينة وسكانها، متفقين على أهمية ترسيخ الوحدة والتضامن في مواجهة التهديدات الراهنة، وصون المصلحة الوطنية للحفاظ على استقرار لبنان ووحدته.