لبنان

سعد والجماعة الإسلامية: تعزيز صمود الجنوب ورفض الإملاءات الأجنبية

Lebanon 24
23-10-2025 | 03:34
استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، في مكتبه بمدينة صيدا، وفد الجماعة الإسلامية برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي بسام حمود، بحضور وفد قيادي من التنظيم.
خلال اللقاء، تم التداول في عدة قضايا وطنية وسياسية، وأكد المجتمعون على رفضهم للإملاءات الأميركية والمشاريع المشبوهة التي تستهدف لبنان والمنطقة. كما شددوا على ضرورة دعم صمود أبناء الجنوب في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع العامة في مدينة صيدا وسبل تعزيز التعاون لمعالجة التحديات التي تواجه المدينة وسكانها، متفقين على أهمية ترسيخ الوحدة والتضامن في مواجهة التهديدات الراهنة، وصون المصلحة الوطنية العليا للحفاظ على استقرار لبنان ووحدته.
 
