29
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شبه التزام بالإضراب في المؤسسات العامة بزحلة
Lebanon 24
23-10-2025
|
04:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت المؤسسات العامة في
زحلة
صباح اليوم
شبه
التزام
بالإضراب الذي دعت إليه
رابطة موظفي الإدارات العامة
، إذ اقتصر الحضور على عدد محدود من الموظفين لتلبية الحاجات الملحّة والخدمات الأساسية للمواطنين، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان24
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتقاعدون في المؤسسات العامة يطالبون بتصحيح تعويضات نهاية الخدمة
Lebanon 24
المتقاعدون في المؤسسات العامة يطالبون بتصحيح تعويضات نهاية الخدمة
23/10/2025 17:09:11
23/10/2025 17:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عباس: التزام بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال عام من انتهاء الحرب
Lebanon 24
الرئيس عباس: التزام بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال عام من انتهاء الحرب
23/10/2025 17:09:11
23/10/2025 17:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
جولات مُفاجئة لفرق من المفتشين الهندسيين في التفتيش المركزي على بعض الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
جولات مُفاجئة لفرق من المفتشين الهندسيين في التفتيش المركزي على بعض الإدارات والمؤسسات العامة
23/10/2025 17:09:11
23/10/2025 17:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التاريخ... مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
في هذا التاريخ... مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة
23/10/2025 17:09:11
23/10/2025 17:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارات العامة
الإدارات العامة
صباح اليوم
لبنان24
التزام
لبنان
ساسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:55 | 2025-10-23
23/10/2025 09:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: عودة الحق لأصحابه وانتصار صوت القانون في طرابلس
Lebanon 24
مطر: عودة الحق لأصحابه وانتصار صوت القانون في طرابلس
09:40 | 2025-10-23
23/10/2025 09:40:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية
Lebanon 24
عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية
09:40 | 2025-10-23
23/10/2025 09:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خريش يبحث مع تجمع الصناعيين في البقاع إجراءات السلامة العامة في المصانع
Lebanon 24
خريش يبحث مع تجمع الصناعيين في البقاع إجراءات السلامة العامة في المصانع
09:37 | 2025-10-23
23/10/2025 09:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
22/10/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
15:21 | 2025-10-22
22/10/2025 03:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة أميركية تكشف: مقاتلون من هذه الدولة يحاربون من أجل روسيا في أوكرانيا
Lebanon 24
صحيفة أميركية تكشف: مقاتلون من هذه الدولة يحاربون من أجل روسيا في أوكرانيا
10:30 | 2025-10-22
22/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
14:08 | 2025-10-22
22/10/2025 02:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:00 | 2025-10-23
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
09:55 | 2025-10-23
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:40 | 2025-10-23
مطر: عودة الحق لأصحابه وانتصار صوت القانون في طرابلس
09:40 | 2025-10-23
عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية
09:37 | 2025-10-23
خريش يبحث مع تجمع الصناعيين في البقاع إجراءات السلامة العامة في المصانع
09:30 | 2025-10-23
"المؤثرون" والإعلانات: بين التأثير الحقيقي والضجيج الرقمي
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 17:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 17:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 17:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24