لبنان

شبه التزام بالإضراب في المؤسسات العامة بزحلة

Lebanon 24
23-10-2025 | 04:23
شهدت المؤسسات العامة في زحلة صباح اليوم شبه التزام بالإضراب الذي دعت إليه رابطة موظفي الإدارات العامة، إذ اقتصر الحضور على عدد محدود من الموظفين لتلبية الحاجات الملحّة والخدمات الأساسية للمواطنين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
