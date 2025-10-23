سلامة وبراكونيي يبحثان مشاركة كتاب لبنانيين في مهرجان فرنسي

Advertisement

استقبل الدكتور في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع براكونيي مدير مهرجان "Étonnants Voyageurs"، الفرنسي الذي سيقام في العاصمة باريس في شهر ايار المقبل.خلال اللقاء تم البحث في الفعاليات التي ستكون ضمن هذا المهرجان ومنها مشاركة عدد من الكتاب اللبنانيين ، كما تطرق اللقاء الى امكان استضافة عدد من الكتاب الفرنسيين في العام المقبل.