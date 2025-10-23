Advertisement

لبنان

سلامة وبراكونيي يبحثان مشاركة كتاب لبنانيين في مهرجان فرنسي

Lebanon 24
23-10-2025
استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع إيمانويل براكونيي مدير مهرجان "Étonnants Voyageurs"،  الفرنسي الذي سيقام في العاصمة باريس  في شهر ايار المقبل.
خلال اللقاء تم البحث في الفعاليات التي ستكون ضمن هذا المهرجان ومنها مشاركة عدد من الكتاب اللبنانيين ، كما تطرق اللقاء الى امكان استضافة عدد من الكتاب الفرنسيين  في لبنان العام المقبل.
