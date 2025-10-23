Advertisement

لبنان

الرئيس عون للرئيس الجديد للجنة الاشراف على وقف الاعمال الحربية: لبنان يعلق امالا كبيرة على عمل اللجنة للمساعدة في إعادة الاستقرار الى الجنوب

Lebanon 24
23-10-2025 | 04:56
A-
A+
Doc-P-1433004-638968175424462556.jpg
Doc-P-1433004-638968175424462556.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرئيس الجديد للجنة الاشراف على وقف الاعمال الحربية ( الميكانيزم) الجنرال الأميركي  JOSEPH CLEARFIELD خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ضرورة تفعيل عمل لجنة " الميكانيزم" لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على لبنان وانتهاك الاتفاق الذي تم التوصل اليه في شهر تشرين الثاني الماضي. واكد الرئيس عون خلال اللقاء الذي حضره القائم بالاعمال الأميركي في لبنان السيد KEITH HANINGAN ان لبنان الذي التزم اتفاق وقف الاعمال العسكرية منذ إعلانه، يعلق امالا كبيرة على عمل لجنة الاشراف للمساعدة في إعادة الاستقرار الى منطقة الجنوب ومنع الاعتداءات الإسرائيلية التي لا مبرر لها وغير مقبولة لاسيما وانها تستهدف مدنيين ومؤسسات تجارية وصناعية وغيرها.
Advertisement
وفيما اكد الرئيس عون ان الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني ويعزز انتشاره يوما بعد يوم، فانه طالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها حتى يتمكن الجيش من استكمال انتشاره حتى الحدود الجنوبية الدولية، لافتا الى ما حققه الجيش حتى الان لجهة " تنظيف" الأماكن التي حل فيها وإلغاء المظاهر المسلحة والكشف على الانفاق ومصادرة كل أنواع الأسلحة والذخائر على رغم الصعوبة الجغرافية للجنوب.
وأشار الى ان لبنان ملتزم تطبيق كل التدابير الأمنية التي اتخذتها قيادة الجيش وسوف يستمر في عمله، واي مساعدة تقدمها لجنة الاشراف ستساعد حتما على انهاء الوضع غير الآمن في المناطق الحدودية بحيث ينعم أهلها من جديد بالاستقرار والأمان، وهذا الواقع هو لمصلحة الجميع لان ما من احد من أبناء الجنوب خصوصا ولبنان عموما، يريد العودة الى حالة الحرب.
وكان الجنرال CLEARFIELD  اطلع الرئيس عون على أجواء اجتماع  لجنة "الميكانيزم"،  لافتا الى ان اجتماعاتها ستصبح دورية بهدف العمل على تثبيت  وقف الاعمال العدائية في الجنوب، مشيرا الى وضع سلسلة خطوات لتحقيق هذا الهدف.
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون للرئيس الجديد للجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية "الميكانيزم" الجنرال جوزيف كليرفيلد: لبنان يعلّق آمالًا كبيرة على عمل اللجنة للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى الجنوب ومنع الاعتداءات الإسرائيلية غير المقبولة
lebanon 24
23/10/2025 17:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية: لبنان ملتزم بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب الليطاني
lebanon 24
23/10/2025 17:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إستئناف اجتماعات لجنة الإشراف على تطبيق وقف النار بمشاركة أورتاغوس وقائد القيادة الوسطى الأميركي
lebanon 24
23/10/2025 17:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: مرة جديدة يدفع الجيش بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب
lebanon 24
23/10/2025 17:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

قيادة الجيش

الإسرائيلية

الرئيس عون

الإسرائيلي

قصر بعبدا

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-10-23
09:55 | 2025-10-23
09:40 | 2025-10-23
09:40 | 2025-10-23
09:37 | 2025-10-23
09:30 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24