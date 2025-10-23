Advertisement

لبنان

ملتقى التأثير المدني: الإستدعاء الخبيث للتّدمير!

Lebanon 24
23-10-2025 | 05:05
A-
A+
Doc-P-1433010-638968179694198490.jpg
Doc-P-1433010-638968179694198490.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "تدوير الزوايا والاحتواء التسطيحيّ من أفعال مدمّرة للدستور". 
وأضاف الملتقى: "أن قيام الدولة في مواطنةٍ محتضنةٍ للتعدّديّة، يقتضي مدّ الجسور، لكن بشروط السّيادة والإصلاح".
Advertisement
وانتهى إلى القول: "كلّ ما هو نقيض هذه الشروط نحرٌ للفرصة التاريخية، واستدعاءٌ خبيث لتدمير ما تبقّى من أمل. حمى الله لبنان".
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بالقول: ""لا تقوم دولة دون تلازم بين السيادة والإصلاح".
مواضيع ذات صلة
ملتقى التأثير المدني: مرض الأحلاف الخبيثة!
lebanon 24
23/10/2025 17:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ملتقى التأثير المدني: كُلُّ مُقايضة تدميرٌ واغتيال
lebanon 24
23/10/2025 17:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ملتقى التأثير المدني: كفى عبثيَّة!
lebanon 24
23/10/2025 17:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ملتقى التأثير المدني: لبنان يحكم بالدستور لا بثنائيات ولا بترويكا
lebanon 24
23/10/2025 17:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-10-23
09:55 | 2025-10-23
09:40 | 2025-10-23
09:40 | 2025-10-23
09:37 | 2025-10-23
09:30 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24