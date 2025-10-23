توقيع "اتفاق توأمة" بين بيت مري ومدينة نياجارا فولز – نيويورك

وقّعت بلدية ، ممثّلة برئيس ونائب الرئيس ، اتفاق توأمة مع مدينة نياجارا في خلال زيارة رسمية إلى المدينة.

ويهدف الاتفاق إلى توثيق التعاون وتبادل الخبرات والثقافات بين الجانبين، بما يجسّد قيم الصداقة والانفتاح والتقدّم المشترك.