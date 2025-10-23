Advertisement

لبنان

توقيع "اتفاق توأمة" بين بيت مري ومدينة نياجارا فولز – نيويورك

Lebanon 24
23-10-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1433013-638968184154574550.png
Doc-P-1433013-638968184154574550.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقّعت بلدية بيت مري، ممثّلة برئيس المجلس البلدي روي أبو شديد ونائب الرئيس سامي مخيبر، اتفاق توأمة مع مدينة نياجارا فولز في ولاية نيويورك خلال زيارة رسمية إلى المدينة.
Advertisement
 
ويهدف الاتفاق إلى توثيق التعاون وتبادل الخبرات والثقافات بين الجانبين، بما يجسّد قيم الصداقة والانفتاح والتقدّم المشترك.
 
وخلال الزيارة، جرى غرس شجرة أرز أمام مبنى بلدية نياجارا فولز كرمز للعهد على هذا التعاون.
 
مواضيع ذات صلة
توقيع إتفاقية بين "غازبروم" وكازاخستان لزيادة إمدادات الغاز
lebanon 24
23/10/2025 17:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستشارك "حماس" في توقيع اتفاق السلام؟
lebanon 24
23/10/2025 17:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية ماليزيا: ترامب سيشهد توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا
lebanon 24
23/10/2025 17:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي الحكمة وليون الكاثوليكية
lebanon 24
23/10/2025 17:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

رئيس المجلس البلدي

المجلس البلدي

ولاية نيويورك

روي أبو شديد

نائب الرئيس

سامي مخيبر

أبو شديد

بيت مري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-10-23
09:55 | 2025-10-23
09:40 | 2025-10-23
09:40 | 2025-10-23
09:37 | 2025-10-23
09:30 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24