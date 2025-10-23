في طرابلس.. تسطير محضر ضبط بحق معمل لتكرير زيت الزيتون

Advertisement

دهمت مصلحة الاقتصاد في باشراف رئيسة المصلحة ، معملا لإنتاج وتكرير زيت في مدينة ، في إطار جولات المراقبة التي تكثفها مع بداية موسم الزيتون لحماية المستهلك وضمان جودة الإنتاج اللبناني.وخلال الكشف، تبيّن أن المعمل يفتقر إلى شروط النظافة والسلامة الغذائية المطلوبة، ما استدعى تسطير محضر ضبط بحق صاحبه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.كما جرى أخذ عينات من الزيت المخصص للتصدير وللاستهلاك المحلي، وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية.وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة لمكافحة الغش والتلاعب في المنتجات الغذائية، لا سيما في قطاع زيت الزيتون الذي يعد من أبرز ركائز الإنتاج الزراعي في .