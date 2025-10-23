29
لبنان
فرعون زار العبسي: لبيروت خالية من السلاح
Lebanon 24
23-10-2025
|
05:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين
الكاثوليك
يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة الوزير السابق ميشال فرعون يرافقه الاستاذ
آلان
خبية، وعرض معه الاوضاع العامة في
لبنان
وفي
سوريا
واوضاع تخص الطائفة في ظل تنامي الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال فرعون بعد اللقاء:"لا شك أنّنا نعيش اليوم مرحلة صعبة ومفصلية جديدة في لبنان، إنّما نستطيع أن نفرح بالحدث المسيحي والوطني العظيم بزيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان خلال تشرين الثاني المقبل في اول انتقال له خارج حاضرة الفاتيكان، وهذه الزّيارة هي نفحة امل تذكرنا بان لبنان هو وطن رسالة وانفتاح ومحبة وتسامح وسلام وتلاقي ومشاركة. وكل لبناني ينتظر هذه الزيارة التي تتسم برمزية خاصة في هذا التّوقيت وفي ظل المشهد الإقليمي والداخلي المؤلم والظّلم والانتهاكات الفاضحة والمخاطر المحدقة بلبنان واللبنانيّين".
اضاف:"هذه المرحلة الانتقالية ترافقها ضغوط دولية متنامية وازمات تتناسل وتهديدات داخلية وخارجية، طالما ان هناك جناحا متشدّدا يتمسك بسلاح خارج الدّولة، ويربطه بشكل مباشر بالملفات الايرانية والملف
النووي
بما يرتد جملة مخاطر على
حزب الله
نفسه وعلى جميع اللبنانيين وعلى مسار الدولة الاصلاحي وعلى مساعي رئيسي الجمهوريّة والحكومة اضافة الى التأثير على الاصلاحات المنشودة التي يعرقلها اكثر من طرف".
وتابع: "هذا واقع غير مريح في ظل انعدام سير المبادرات بحيث نكرر دعوتنا إلى البدء ببيروت الكبرى خالية من السلاح كخطوة اولى لحصر السلاح قد تكون مقبولة من الجميع".
