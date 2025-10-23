Advertisement

لبنان

فرعون زار العبسي: لبيروت خالية من السلاح

Lebanon 24
23-10-2025 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1433015-638968185841464191.jpg
Doc-P-1433015-638968185841464191.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة الوزير السابق ميشال فرعون يرافقه الاستاذ آلان خبية، وعرض معه الاوضاع العامة في لبنان وفي سوريا واوضاع تخص الطائفة في ظل تنامي الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
Advertisement

وقال فرعون بعد اللقاء:"لا شك أنّنا نعيش اليوم مرحلة صعبة ومفصلية جديدة في لبنان، إنّما نستطيع أن نفرح بالحدث المسيحي والوطني العظيم بزيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان خلال تشرين الثاني المقبل في اول انتقال له خارج حاضرة الفاتيكان، وهذه الزّيارة هي نفحة امل تذكرنا بان لبنان هو وطن رسالة وانفتاح ومحبة وتسامح وسلام وتلاقي ومشاركة. وكل لبناني ينتظر هذه الزيارة التي تتسم برمزية خاصة في هذا التّوقيت وفي ظل المشهد الإقليمي والداخلي المؤلم والظّلم والانتهاكات الفاضحة والمخاطر المحدقة بلبنان واللبنانيّين". 

اضاف:"هذه المرحلة الانتقالية ترافقها ضغوط دولية متنامية وازمات تتناسل وتهديدات داخلية وخارجية، طالما ان هناك جناحا متشدّدا يتمسك بسلاح خارج الدّولة، ويربطه بشكل مباشر بالملفات الايرانية والملف النووي بما يرتد جملة مخاطر على حزب الله نفسه وعلى جميع اللبنانيين وعلى مسار الدولة الاصلاحي وعلى مساعي رئيسي الجمهوريّة والحكومة اضافة الى التأثير على الاصلاحات المنشودة التي يعرقلها اكثر من طرف". 

وتابع: "هذا واقع غير مريح في ظل انعدام سير المبادرات بحيث نكرر دعوتنا إلى البدء ببيروت الكبرى خالية من السلاح كخطوة اولى لحصر السلاح قد تكون مقبولة من الجميع".
مواضيع ذات صلة
فرعون يدعو إلى "بيروت الكبرى" الخالية من السلاح
lebanon 24
23/10/2025 17:10:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر حركة "فتح" لـ"لبنان24": حتى اليوم سيكون هناك 6 مخيمات فلسطينية باتت خالية من السلاح 3 في الجنوب و 3 في بيروت
lebanon 24
23/10/2025 17:10:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ملفات خالية من الأوراق
lebanon 24
23/10/2025 17:10:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: واشنطن أصبحت خلال 14 يوما فقط منطقة خالية من الجريمة
lebanon 24
23/10/2025 17:10:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاثوليك

حزب الله

الجمهوري

ايرانية

الطائف

بيروت

النووي

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-10-23
09:55 | 2025-10-23
09:40 | 2025-10-23
09:40 | 2025-10-23
09:37 | 2025-10-23
09:30 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24