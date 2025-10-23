"المالية" تحذر متعهدي الحفلات والمكلفين بالضرائب

Advertisement

نبهّت متعهدي الحفلات والنشاطات الفنية، بما فيها حفلات الغناء والموسيقى، عروض الـ DJ، المسرحيات، المهرجانات، العروض الكوميدية، وسائر النشاطات الفنية والترفيهية المشابهة، إلى وجوب الالتزام بموجباتهم القانونية، والمبادرة إلى التصريح وتسديد الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة عن الفترات الضريبية التي انتهت مهلها القصوى في 20/11/2025، وذلك تحت طائلة اعتبارهم مرتّكبي جرم التهرب الضريبي وفقاً للبند 12 من المادة الأولى من وما يترتب على ذلك من ملاحقة مالية وجزائية.وأشارت الوزارة إلى أنه مع نهاية هذه المهلة، سوف تقوم الإدارة الضريبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدراك الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة، كما ستلاحق المكلفين غير الملتزمين.وفي بيان آخر موجه إلى المكلفين بالضرائب والرسوم بموجب المواد 32 و37 و13 من الضريبية، نبهّت الوزارة هؤلاء إلى وجوب الالتزام بموجباتهم، ودعت المكلفين المكتومين للمبادرة إلى التسجيل لدى الإدارة الضريبية والتصريح وتسديد الضرائب والرسوم عن السنوات التي لم تسقط بعامل مرور الزمن.كما دعت المكلفين المسجلين غير المصرحين وغير المسددين للضرائب والرسوم إلى المبادرة بالتصريح وتسديد ما عليهم، وكذلك المكلفين الذين صرّحوا بأقل مما هو مستحق إلى تعديل تصاريحهم وتسديد فرق الضريبة المتوجب.وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المكلفين غير الملتزمين لتحصيل الضرائب والرسوم المكتومة مع الغرامات المترتبة عليها، كما ستلاحق كل من لم يلتزم بموجباته الضريبية لارتكابه جرم التهرب الضريبي.