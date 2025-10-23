Advertisement

لبنان

"المالية" تحذر متعهدي الحفلات والمكلفين بالضرائب

Lebanon 24
23-10-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1433038-638968216262956517.jpg
Doc-P-1433038-638968216262956517.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نبهّت وزارة المالية متعهدي الحفلات والنشاطات الفنية، بما فيها حفلات الغناء والموسيقى، عروض الـ DJ، المسرحيات، المهرجانات، العروض الكوميدية، وسائر النشاطات الفنية والترفيهية المشابهة، إلى وجوب الالتزام بموجباتهم القانونية، والمبادرة إلى التصريح وتسديد الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة عن الفترات الضريبية التي انتهت مهلها القصوى في 20/11/2025، وذلك تحت طائلة اعتبارهم مرتّكبي جرم التهرب الضريبي وفقاً للبند 12 من المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية وما يترتب على ذلك من ملاحقة مالية وجزائية.
Advertisement

وأشارت الوزارة إلى أنه مع نهاية هذه المهلة، سوف تقوم الإدارة الضريبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدراك الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة، كما ستلاحق المكلفين غير الملتزمين.

وفي بيان آخر موجه إلى المكلفين بالضرائب والرسوم بموجب المواد 32 و37 و13 من قانون الإجراءات الضريبية، نبهّت الوزارة هؤلاء إلى وجوب الالتزام بموجباتهم، ودعت المكلفين المكتومين للمبادرة إلى التسجيل لدى الإدارة الضريبية والتصريح وتسديد الضرائب والرسوم عن السنوات التي لم تسقط بعامل مرور الزمن.

كما دعت المكلفين المسجلين غير المصرحين وغير المسددين للضرائب والرسوم إلى المبادرة بالتصريح وتسديد ما عليهم، وكذلك المكلفين الذين صرّحوا بأقل مما هو مستحق إلى تعديل تصاريحهم وتسديد فرق الضريبة المتوجب.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المكلفين غير الملتزمين لتحصيل الضرائب والرسوم المكتومة مع الغرامات المترتبة عليها، كما ستلاحق كل من لم يلتزم بموجباته الضريبية لارتكابه جرم التهرب الضريبي.
مواضيع ذات صلة
تذكير من وزارة الماليّة لجميع المكلفين بالضرائب والرسوم
lebanon 24
23/10/2025 17:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع هولندا: عملية التصدي للمسيرات بطائرات F-35 "مكلفة للغاية"
lebanon 24
23/10/2025 17:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب غاضب... وصف متعهداً بـ"الغبيّ"
lebanon 24
23/10/2025 17:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية السعودي: لا نية لزيادة الضرائب في المملكة
lebanon 24
23/10/2025 17:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

قانون الإجراءات الضريبية

قانون الإجراءات

المكتوم

التزام

راما

بادر

جلين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-10-23
09:55 | 2025-10-23
09:40 | 2025-10-23
09:40 | 2025-10-23
09:37 | 2025-10-23
09:30 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24