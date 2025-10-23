وزير الزراعة: N-GAP خيار استراتيجي لحماية المزارعين والمنتجات اللبنانية

عُقد في بيروت
اجتماع خبراء حول الممارسات الزراعية الوطنية الجيدة (N-GAP)، برعاية وحضور وزير الزراعة الدكتور نزار
هاني، ضمن مشروع ينفّذه المركز اللبناني
للبحوث والدراسات الزراعية (CREAL) بالشراكة مع وزارة الزراعة
ومموّل من الحكومة الهولندية
.
شارك في الاجتماع ممثلون عن سفارة هولندا
، FAO، WFP، ليبنور، شركات رقابة ومختبرات معتمدة، ومديرو المديريات في وزارة الزراعة، حيث تناول اللقاء تطوير الزراعة اللبنانية
، تعزيز تنافسية المنتجات، وضمان سلامة الغذاء واستدامة البيئة.
وأكد وزير الزراعة أن الـN-GAP ليست مسألة تقنية فقط، بل خيار استراتيجي وطني لحماية المزارعين والمستهلكين وسمعة الإنتاج اللبناني، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توحيد آلية إخضاع الصادرات الزراعية لفحوصات متبقيات المبيدات، وإطلاق نظام تتبع وطني من المزرعة إلى التصدير.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة يسهم في ضمان منتجات آمنة وعالية الجودة للمستهلكين، تعزيز الزراعة التعاقدية وربط المزارع بالسوق بعدالة، وتوسعة أسواق التصدير واستعادة ثقة الأسواق العالمية
.
كما شدد على أهمية التعاون بين المزارعين، والتعاونيات، والقطاع الخاص، والمؤسسات العامة لتحويل الـN-GAP إلى واقع فعلي يعكس جودة واستدامة الزراعة اللبنانية.
تضمن الاجتماع كلمات ومداخلات تقنية من مسؤولي ليبنور، CREAL، الحكومة الهولندية، وخبراء من شركات رقابة دولية، استعرضوا تطبيق المواصفة الوطنية، آليات المصادقة، نظام التتبع، دور الإرشاد والتعليم الزراعي، وتحسين جودة المنتجات للتصدير.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على تسريع تطبيق المواصفة الوطنية للممارسات الزراعية الجيدة (N-GAP) بوصفها خطوة استراتيجية لتعزيز جودة الإنتاج وموثوقيته، ودفع لبنان
نحو زراعة مستدامة ومعايير موحدة.