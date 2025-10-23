Advertisement

لبنان

بعد غارات البقاع.. ماذا قيل في إسرائيل؟

Lebanon 24
23-10-2025 | 06:14
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تهاجم عمق لبنان
وقالت: "هاجمنا معسكرًا عسكريًا وموقعًا لإنتاج صواريخ دقيقة لحزب الله في البقاع". 
 
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن "سلاح الجو الإسرائيلي استهدف موقعا لإنتاج أسلحة استراتيجية لحزب الله". 
 
وقال مسؤول أمني إسرائيلي لـ"الحدث": "سلاح الجو استهدف في هجوم كبير قوة الرضوان شرقي لبنان".
 
وأضاف: "هاجمنا أكثر من 300 عنصر من حزب الله منذ اتفاق وقف النار". 
 
 
