بعد غارات البقاع.. ماذا قيل في إسرائيل؟

أعلنت أن القوات تهاجم عمق .

وقالت: "هاجمنا معسكرًا عسكريًا وموقعًا لإنتاج صواريخ دقيقة لحزب الله في ".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن "سلاح الجو استهدف موقعا لإنتاج أسلحة استراتيجية لحزب الله".

وقال مسؤول أمني إسرائيلي لـ"الحدث": "سلاح الجو استهدف في هجوم كبير قوة شرقي لبنان".

وأضاف: "هاجمنا أكثر من 300 عنصر من منذ اتفاق وقف النار".