المرعبي بحث والسفير السعودي الأوضاع العامة وخطوات الإصلاح في لبنان

Advertisement

التقى الوزير والنائب السابق طلال المرعبي ونجله النائب السابق ، الدكتور ، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد وأهمية استكمال خطوات الإصلاح، وحصر السلاح بيد الدولة، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار وبسط ، وفق ما أفاد المرعبي في بيان.وأضاف المرعبي: "لا شك أن أولت اهتماماً خاصاً وكانت دائماً إلى جانبه، حريصة على نهوض البلد من كبوته، واستعادة دوره الطليعي، وضمان حسن تنفيذ بنود ، الذي يمثل المخرج الوحيد لخلاص لبنان".