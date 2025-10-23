Advertisement

لبنان

المرعبي بحث والسفير السعودي الأوضاع العامة وخطوات الإصلاح في لبنان

Lebanon 24
23-10-2025 | 06:25
التقى الوزير والنائب السابق طلال المرعبي ونجله النائب السابق طارق المرعبي، السفير السعودي الدكتور وليد بخاري، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد وأهمية استكمال خطوات الإصلاح، وحصر السلاح بيد الدولة، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة، وفق ما أفاد المرعبي في بيان.
وأضاف المرعبي: "لا شك أن المملكة العربية السعودية أولت لبنان اهتماماً خاصاً وكانت دائماً إلى جانبه، حريصة على نهوض البلد من كبوته، واستعادة دوره الطليعي، وضمان حسن تنفيذ بنود اتفاق الطائف، الذي يمثل المخرج الوحيد لخلاص لبنان".
