الخطيب استقبل بخاري والحجار.. وبحث في التطورات اللبنانية

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، في مقر المجلس في الحازمية، سفير المملكة العربية الدكتور وليد بخاري، حيث تناول اللقاء التطورات في والمنطقة، واتفق الطرفان على ضرورة بذل أقصى الجهود لتحقيق الاستقرار وتعزيز دور الدولة.وأكد الخطيب على "ضرورة استعادة الناس ثقتهم بالدولة التي يفترض أن تهتم أولاً بالشؤون الحياتية والاجتماعية والأمنية للمواطنين، قبل أي شيء آخر"، مشدداً على أنه "لا يجوز تجاهل هموم المهجرين والنازحين"، موضحاً أن "المكون الشيعي كان دائماً عامل وحدة وجمع وليس عامل تفريق أو انفصال".ونوّه الخطيب بـ"دور المملكة العربية السعودية وحكمتها في تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين وتحقيق الاستقرار، كما فعلت سابقاً في اتفاق الطائف ورعايته الدائمة له"، ووجّه الدعوة للسفير بخاري للمشاركة في ندوة حول اتفاق الطائف يقيمها المجلس في السادس من الشهر المقبل.من جهته، شدد السفير بخاري على "حكمة القيادة في دفع الأمور نحو الاستقرار"، مثنياً على دور ، ومؤكداً أن "لا خصومة للمملكة مع المكون الشيعي في لبنان ولا في الخارج"، مستذكراً مواقف الإمام المغيب السيد موسى الصدر، والإمام محمد مهدي شمس الدين، والإمام عبد الأمير قبلان، وعلاقة العلامة الخطيب المتينة مع المملكة، مشدداً على أن "عدم استبعاد أي مكون لبناني في الدولة يمثل روح اتفاق الطائف".كما استقبل الخطيب وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، حيث تم التداول في الشؤون الراهنة. وأكد الخطيب على "ضرورة اهتمام الحكومة بشؤون المواطنين واستعادة ثقتهم، لا سيما النازحين، وعدم تغييب الاعمار عن الموازنة العامة".إثر اللقاء، قال الحجار: "تشرفنا بزيارة صاحب السماحة في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وكان لنا نقاش معمق في كل الوطنية والقضايا التي تهم اللبنانيين. الهاجس الأول بالنسبة لسماحته ولنا هو العمل على تحرير أراضينا في الجنوب ووقف الاعتداءات اليومية، إضافة إلى تحرير الأسرى الموجودين لدى العدو ".وأضاف: "أكدنا مع سماحته، أن وحدة اللبنانيين هي نقطة قوة لبنان في كل المحطات، ونعمل على مواجهة التحديات الداخلية انطلاقاً من بيان الحكومة الوزاري، الذي يشدد على بسط سلطة جميع الأراضي اللبنانية، والتحضير للاستحقاق الدستوري في أيار 2026، أي الانتخابات النيابية، لضمان إجرائها في موعدها وتمكين المواطنين من اختيار ممثليهم".وختم الحجار مؤكداً أن "الهاجس الأساسي والقرار المركزي هو إجراء الانتخابات في موعدها لإعادة تجديد الحياة السياسية في لبنان".