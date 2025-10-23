بعد حالة الذعر داخل المدارس.. وزيرة التربية تستنكر العدوان الإسرائيلي

Advertisement

تابعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي لحظة بلحظة ، الاعتداءات الاسرائيلية التي وقعت قرب ثانوية شمسطار الرسمية وثانوية في ، والتي أدت إلى تحطم زجاج النوافذ والواجهات في الثانويتين، وأصيب التلامذة بالهلع كما هرع أهاليهم لاخذهم من المدارس.واتصلت برئيس المنطقة التربوية في حسين وبمدير التعليم الثانوي خالد فايد واطمأنت إلى سلامة أفراد والتلاميذ والعاملين في المدارس والثانويات الرسمية.وعلمت أن القصف استهدف أيضا محيط ثانوية طاريا في وأدى إلى تعرض عددمن التلاميذ لإصابات طفيفة نتيجة تحطم الزجاج، كما طاول القصف بلدة بدنايل من دون تعرض مدارسها إلى أضرار مباشرة.واستنكرت الوزيرة كرامي هذا العدوان الهمجي الذي طاول المؤسسات التربوية، وناشدت الدول الكبرى والمؤثرة في العالم، ضرورة الضغط لوقف العدوان المتمادي الذي يطاول المدارس والمدنيين ويوقع والجرحى ويروع الأهالي.ووجهت الوزيرة التحية إلى إدارات المدارس وأساتذتها وتلامذتها ، والى الأهالي ، وحيت صمودهم وعزمهم على الرغم من خطر العدوان ، وشدت على أيديهم مشيرة إلى ان لا شيء يثنينا عن التعليم ومتابعة التقدم نحو نهضة وطننا.