Advertisement

لبنان

جابر: الشراكة مع البنك الدولي وديوان المحاسبة أساسية

Lebanon 24
23-10-2025 | 07:36
A-
A+
Doc-P-1433084-638968273260753990.PNG
Doc-P-1433084-638968273260753990.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استعرض وزير المالية ياسين جابر التحضيرات الجارية لزيارة المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى لبنان، المقررة مطلع تشرين الثاني المقبل، خلال اجتماع عقده مع الممثل المقيم للبنك الدولي في لبنان إنريكي أرماس. وتناول اللقاء مشاريع التعاون القائمة بين وزارة المالية والبنك الدولي في مجالات التحوّل الرقمي وتعزيز الحوكمة والشفافية.
Advertisement

وأكد جابر على "حرص وزارة المالية على مواصلة الشراكة المثمرة مع البنك الدولي، بما يسهم في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز استقرار المالية العامة"، فيما شدد أرماس على "التزام البنك الدولي بدعم أولويات الحكومة اللبنانية ومساندة جهود التنمية والاستقرار الاقتصادي".

كما استقبل الوزير جابر وفداً من ديوان المحاسبة الفرنسي، والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (INTOSAI)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD/SIGMA)، بحضور المدير العام لوزارة المالية جورج معرواي والمستشارة كلودين كركي. وضمّ الوفد كلّاً من فرانسيس سودوبري، بيانكا بريتريش، إدواردو رويز غارسيا، إضافة إلى مسؤولي ديوان المحاسبة اللبناني إنعام بستاني وروزي صادر.

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين وزارة المالية وديوان المحاسبة في مجال الرقابة على المال العام، تحديث الإطار التشريعي والمؤسسي، وتبادل الخبرات مع الجانب الفرنسي في التدقيق والرقابة المالية والتحوّل الرقمي.

وأكد جابر على "حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع ديوان المحاسبة باعتباره ركيزة أساسية في منظومة الشفافية والمساءلة"، مشدداً على أن "تحديث القوانين المالية والرقابية، إلى جانب دعم التوظيف وبناء القدرات، يشكّل خطوة محورية في مسار الإصلاح المالي والإداري في لبنان".
مواضيع ذات صلة
جابر تسلم تقرير ديوان المحاسبة من 2020 الى 2024
lebanon 24
23/10/2025 17:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر.. اجتماعات تحضيرية لمؤتمرات البنك الدولي
lebanon 24
23/10/2025 17:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر وصدي يوقّعان اتفاقيتي قرض البنك الدولي لتعزيز الطاقة المتجددة والكهرباء
lebanon 24
23/10/2025 17:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: ما نطلبه من المجتمع الدولي هو شراكة تعيد الثقة وتمنح الأمل
lebanon 24
23/10/2025 17:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

وزارة المالية

المدير العام

البنك الدولي

وزير المالية

اللبنانية

التزام

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:04 | 2025-10-23
10:00 | 2025-10-23
09:55 | 2025-10-23
09:40 | 2025-10-23
09:40 | 2025-10-23
09:37 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24