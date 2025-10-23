جابر: الشراكة مع البنك الدولي وديوان المحاسبة أساسية

Advertisement

استعرض ياسين جابر التحضيرات الجارية لزيارة المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى ، المقررة مطلع تشرين الثاني المقبل، خلال اجتماع عقده مع الممثل المقيم للبنك الدولي في لبنان إنريكي أرماس. وتناول اللقاء مشاريع التعاون القائمة بين والبنك الدولي في مجالات التحوّل الرقمي وتعزيز الحوكمة والشفافية.وأكد جابر على "حرص وزارة المالية على مواصلة الشراكة المثمرة مع ، بما يسهم في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز استقرار المالية العامة"، فيما شدد أرماس على " البنك الدولي بدعم أولويات ومساندة جهود التنمية والاستقرار الاقتصادي".كما استقبل الوزير جابر وفداً من ديوان المحاسبة الفرنسي، والمنظمة الدولية للأجهزة للرقابة (INTOSAI)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD/SIGMA)، بحضور لوزارة المالية معرواي والمستشارة كلودين كركي. وضمّ الوفد كلّاً من فرانسيس سودوبري، بيانكا بريتريش، إدواردو رويز غارسيا، إضافة إلى مسؤولي ديوان المحاسبة اللبناني إنعام بستاني وروزي صادر.وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين وزارة المالية وديوان المحاسبة في مجال الرقابة على المال العام، تحديث الإطار التشريعي والمؤسسي، وتبادل الخبرات مع الجانب الفرنسي في التدقيق والرقابة المالية والتحوّل الرقمي.وأكد جابر على "حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع ديوان المحاسبة باعتباره ركيزة أساسية في منظومة الشفافية والمساءلة"، مشدداً على أن "تحديث القوانين المالية والرقابية، إلى جانب دعم التوظيف وبناء القدرات، يشكّل خطوة محورية في مسار الإصلاح المالي والإداري في لبنان".