Advertisement

لبنان

عن الانتخابات النيابية.. هذا ما أكده وزير الداخلية

Lebanon 24
23-10-2025 | 07:55
A-
A+
Doc-P-1433091-638968283212003079.jpg
Doc-P-1433091-638968283212003079.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: "المهم هو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وهذا ما ينتظره اللبنانيون". 
Advertisement

وأضاف الحجار عند دخوله الى الجلسة: "في الأيام المقبلة، اللجنة الوزراية المكلفة بمتابعة موضوع الانتخابات ستبدأ ببحث دقائق القانون وكيفية تطبيقه ويبنى على الشيء مقتضاه". 
 
 
مواضيع ذات صلة
عن الانتخابات النيابية المقبلة.. هذا ما كشفه وزير الداخلية
lebanon 24
23/10/2025 17:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار قبيل دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء: الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها
lebanon 24
23/10/2025 17:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخليّة: الانتخابات النيابية في موعدها
lebanon 24
23/10/2025 17:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار: الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026
lebanon 24
23/10/2025 17:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الداخلية

أحمد الحجار

لبنان

حجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:04 | 2025-10-23
10:00 | 2025-10-23
09:55 | 2025-10-23
09:40 | 2025-10-23
09:40 | 2025-10-23
09:37 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24