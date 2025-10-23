عن الانتخابات النيابية.. هذا ما أكده وزير الداخلية

Advertisement

قال والبلديات : "المهم هو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وهذا ما ينتظره اللبنانيون".وأضاف عند دخوله الى الجلسة: "في الأيام المقبلة، اللجنة الوزراية المكلفة بمتابعة موضوع الانتخابات ستبدأ ببحث دقائق القانون وكيفية تطبيقه ويبنى على الشيء مقتضاه".