سلسلة لقاءات للرئيس عون في بعبدا

اكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، ان "لطرابلس مكانة ودورا أساسيا في النهوض الاقتصادي للبنان، لكي نعيد وضع هذا البلد على السكة الصحيحة"، مؤكدا اننا "مصممون على أعادة إفتتاح مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات، على امل ان يتم خلال الساعات المقبلة تعيين أعضاء إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في ومرفأ المدينة".كلام جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في ، وفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس برئاسة توفيق دبوسي الذي القى كلمة في مستهل اللقاء، لفت فيها الى أن "الغرفة هي الأولى في المنطقة وقد تأسست العام 1870، ما يدل على المكانة الجغرافية لطرابلس في الاقتصاد اللبناني"، مشيرا الى ان "العمل يجب ان ينصب اليوم اكثر من أي وقت مضى على إستعادة هذا الدور والإنطلاق منه الى . وهذا الأمر ليس بسهل، لكن بحكمة فخامتكم ورسالتكم، ونحن نتابع مواقفكم في والخارج، سوف تنقلون لبنان من ظروفه الصعبة الى ظروف آمنة ومستقرة".وقال: "نحن نريد ان نضيء على نقاط القوة لدينا. فمجلسنا مكون من رجالات أعمال حققوا قصص نجاح في لبنان والعالم. ولقد اتينا لنأخذ منكم ثقة إضافية بلبنان، فنعطيه في هذه المرحلة القدرة على ان نكون منصة لخدمة إقتصادات العالم في شرق المتوسط. والدراسات التي نقوم بها بالتعاون مع جهات دولية، تؤكد ان المنطقة بحاجة الى مجموعة خدمات من شأن لبنان، إنطلاقا من طرابلس الكبرى كعاصمة إقتصادية له، ان تشكل رافعة للإقتصاد الوطني وتساهم في إقامة شراكات أممية على ارضه".أضاف: "نشكر فخامتكم لجهودكم والحكومة في إعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات، ليكون شبيها بمطارات مهمة. ونتطلع الى ان نقوم بمشاريع هامة على مستوى المنطقة وليس مشاريع متواضعة. فعلى واجهتنا البحرية مثلا من الناقورة الى العريضة، المنطقة الوحيدة المملوكة من الدولة وغير المعتدى عليها وبطول نحو 30 كيلومترا، هي المنطقة الممتدة من طرابلس الى الحدود اللبنانية - في العريضة. ونحن نرى انه علينا ان نحضر منذ الآن للمرحلة المقبلة عددا من المشاريع الكبرى التي يمكن للدولة اللبنانية ان تطلقها بتعليمات فخامتكم".وختم قائلا: "يدنا بيدكم، وكلنا جاهزون كأبناء طرابلس، لأن نكون فريق عمل إقتصاديا يحقق أهدافكم بإنقاذ لبنان من ظروفه الصعبة ليعود الى لعب دور كبير على مستوى المنطقة، واضعين بتصرف فخامتكم كل الدراسات التي قمنا بإعدادها. ولا يسعنا للمناسبة الا تكرار شكرنا لما قمتم به من اجل معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، آملين منكم رعاية وحضور مؤتمر إقتصادي وطني إقليمي دولي فيه، تحقيقا لهذه الغاية. فالظرف الصعب الذي تعيشه طرابلس خاصة ولبنان عموما ما من أمر ينقذه الا دور كبير للوطن اللبناني بجذب إستثمارات لدور جديد يواكب الإقتصادات الذكية في العالم وفق رؤيتكم".ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مشددا على أنه "ما من أمر يمنعنا من تطوير المقومات الهامة والطاقات الكبرى التي نمتلكها"، مكررا ما يقوله في لقاءاته مع والأجنبية من أن "لبنان لا يريد مساعدات ولا هبات او منحا، بل إستثمارات ومن بينها من اللبنانيين في الخارج".واكد الرئيس عون ان "لطرابلس مكانة ودورا أساسيا في النهوض الاقتصادي للبنان، لكي نعيد وضع هذا البلد على السكة الصحيحة. وكما أقول دائما، فإن الأمر ليس بالصعب إذا ما صفت النوايا وكانت المصلحة العامة هي الركيزة".واكد اننا "مصممون على أعادة إفتتاح مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات، على امل ان يتم خلال الساعات المقبلة تعيين أعضاء إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ومرفأ المدينة"، مشددا على اننا "جاهزون معكم لتحويل هذه الرؤية - الحلم الى واقع. ولدينا فرص كثيرة علينا ان نعرف كيف نستغلها".والتقى الرئيس عون رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي وضعه في أجواء زيارته لواشنطن ومشاركته في اجتماعات والبنك الدولي ومع الإدارة الأميركية.واستقبل الرئيس عون رئيس الجامعة الأميركية الدكتور فضلو خوري وعرض معه واقع التعليم الجامعي العالي في لبنان كما تناول البحث أوضاع المستشفيات الجامعية.