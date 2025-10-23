Advertisement

لبنان

نقابة محرري الصحافة اللبنانية تختتم مؤتمرها "الصحافة اللبنانية: الرؤيا والدور"

Lebanon 24
23-10-2025 | 08:25
Doc-P-1433105-638968301068855555.png
Doc-P-1433105-638968301068855555.png photos 0
إختتمت نقابة محرري االصحافة اللبنانية مؤتمرها بعنوان "الصحافة اللبنانيّة: الرؤيا والدور" الذي نظمته مع"مركز لبنان التطوعي" في اتحاد الغرف العربية – مبنى عدنان القصّار، والذي حضره المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة ممثلًا وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص.
وتمحورت الندوات، الندوة الأولى حول الصحافة وصناعة الرأي العام وتحدّث فيها الدكتور سامي كليب و سكارليت حداد و سعيد غريّب.

الندوة الثانية تطرقت الى موضوع الأطر التشريعية والحريات وتحدّث فيها الوزير السابق زياد بارود وإدمون ساسين وغسان ريفي.

الندوة الثالثة حملت عنوان العمل النقابي وأخلاقيات المهنة، تحدّث فيها نضال أيوب ومحمود غزيل.

الندوة الرابعة تطرقت الى موضوع التحول الرقمي ووسائل الإنتاج وتحدّث فيها جوزف سمعان وحنان لوباني.

الندوة الخامسة كانت بعنوان التحديات المالية أمام الصحافة ودور المنظمات الدولية في دعم المؤسسات الصحافية تحدث فيها صلاح تقي الدين وفؤاد خوري حلو.

وفي ختام المؤتمر أجاب المنتدون على أسئلة الحاضرين وطلاب  كليات الإعلام وإستفهاماتهم حول مستقبل الصحافة الورقية في ظل الصحافة الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي. 

و شكر نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي الوزير السابق زياد بارود والزملاء الصحافيين والإعلاميين وطلاب كليات الإعلام في الجامعات اللبنانيّة  على مشاركتهم البنّاءة والمقدّرة. (الوكالة الوطنية)
