Advertisement

لبنان

داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور

Lebanon 24
23-10-2025 | 08:29
A-
A+
Doc-P-1433114-638968305726964006.jpg
Doc-P-1433114-638968305726964006.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ شعبة المعلومات أوقفت ناطورًا في إحدى المدارس الخاصة في البقاع يقطن داخل حرم المدرسة.
Advertisement

وحسب المعلومات، ضبطت بحوزته كمية من حبوب الكابتاغون وحشيشة الكيف كان يروّجها.

 وقد سُلّم إلى القطعات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
مواضيع ذات صلة
في عكار.. هذا ما عثر عليه
lebanon 24
23/10/2025 17:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: مئات المدارس أعادت أقساطها إلى ما كانت عليه في عام 2019 فيما رواتب المعلمين لم تتحسّن
lebanon 24
23/10/2025 17:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
lebanon 24
23/10/2025 17:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
lebanon 24
23/10/2025 17:13:39 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة المعلومات

لبنان24

البقاع

لبنان

المعن

كميت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:04 | 2025-10-23
10:00 | 2025-10-23
09:55 | 2025-10-23
09:40 | 2025-10-23
09:40 | 2025-10-23
09:37 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24