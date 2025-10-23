Advertisement

لبنان

إشكال في مخيم الرشيدية.. وإطلاق قذيفة B7

23-10-2025 | 08:36
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن الصوت الذي سُمع في مدينة صور وضواحيها ناجم عن إطلاق قذيفة آر بي جي (B7) من مخيم الرشيدية، وذلك على خلفية إشكال وقع داخل المخيم.
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": تجدد الإشتباكات في مخيم برج البراجنة وإطلاق قذيفة من نوع "B7"
lebanon 24
23/10/2025 17:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
صوت قوي.. إنفجار قنبلة في مخيم الرشيدية
lebanon 24
23/10/2025 17:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني لـ"الحدث": "فتح" سلمت أسلحة للجيش في مخيم الرشيدية
lebanon 24
23/10/2025 17:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اطلاق نار في الهواء من بعض العناصر الرافضة لتسليم السلاح في مخيم الرشيدية في صور
lebanon 24
23/10/2025 17:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الرشيدي

لبنان24

لبنان

