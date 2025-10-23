إشكال في مخيم الرشيدية.. وإطلاق قذيفة B7

أفادت مندوبة " " عن أن الصوت الذي سُمع في مدينة صور وضواحيها ناجم عن إطلاق قذيفة آر بي جي (B7) من مخيم الرشيدية، وذلك على خلفية إشكال وقع داخل المخيم.

