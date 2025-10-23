29
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تعديلات في مجلس بلدية طرابلس بعد قبول طعون انتخابية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-10-2025
|
08:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدّت
الطعون
المقدّمة من بعض الأعضاء الخاسرين في انتخابات بلدية
طرابلس
من لائحة “نسيج” إلى تعديل النتائج، بعدما قبل
مجلس شورى الدولة
عددًا منها.
Advertisement
وبحسب القرار، خسر كل من عمار كبارة وجلال
الست
من اللائحة، فيما فاز بدلاً عنهما
محمود سليمان
ورنا
العلي
من أبناء الطائفة العلوية، ليُصبح في المجلس ثلاثة أعضاء علويين بينهم سيدة.
وأفادت مصادر أن قرار مجلس
شورى الدولة
يسري لمدة خمسة أيام من تاريخ صدوره، وفي حال عدم الطعن به مجددًا، تُعتبر النتائج الجديدة نهائية وحاسمة.
كما أفادت المصادر عن توجّه عدد من المرشحين الخاسرين إلى تقديم طعون جديدة ضمن المهلة القانونية المحددة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
انتخابات مجلس الشعب السوري.. تحديد موعد الطعون والترشح
Lebanon 24
انتخابات مجلس الشعب السوري.. تحديد موعد الطعون والترشح
23/10/2025 17:14:12
23/10/2025 17:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الموازنة وتعديل قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء الثلثاء
Lebanon 24
الموازنة وتعديل قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء الثلثاء
23/10/2025 17:14:12
23/10/2025 17:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الكنيست يعقد الثلاثاء جلسة للمصادقة على تعديلات للميزانية بعد تغييرات بميزانية الدفاع
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الكنيست يعقد الثلاثاء جلسة للمصادقة على تعديلات للميزانية بعد تغييرات بميزانية الدفاع
23/10/2025 17:14:12
23/10/2025 17:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مقررات مجلس الوزراء: قرر المجلس الموافقة على تكليف وزير الداخلية والبلديات تصحيح العيوب في قانون الانتخاب الحالي أو استدراك تلك النواقص في أي قانون انتخابي جديد سيرعى العملية الانتخابية
Lebanon 24
مقررات مجلس الوزراء: قرر المجلس الموافقة على تكليف وزير الداخلية والبلديات تصحيح العيوب في قانون الانتخاب الحالي أو استدراك تلك النواقص في أي قانون انتخابي جديد سيرعى العملية الانتخابية
23/10/2025 17:14:12
23/10/2025 17:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مجلس شورى الدولة
محمود سليمان
شورى الدولة
مجلس بلدية
مجلس شورى
الطائف
رنا ❗️
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. مياه الصرف الصحي تتدفق إلى نهر الليطاني والمصلحة تعلن هذا القرار
Lebanon 24
بالفيديو.. مياه الصرف الصحي تتدفق إلى نهر الليطاني والمصلحة تعلن هذا القرار
10:04 | 2025-10-23
23/10/2025 10:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:55 | 2025-10-23
23/10/2025 09:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: عودة الحق لأصحابه وانتصار صوت القانون في طرابلس
Lebanon 24
مطر: عودة الحق لأصحابه وانتصار صوت القانون في طرابلس
09:40 | 2025-10-23
23/10/2025 09:40:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية
Lebanon 24
عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية
09:40 | 2025-10-23
23/10/2025 09:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
22/10/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
15:21 | 2025-10-22
22/10/2025 03:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة أميركية تكشف: مقاتلون من هذه الدولة يحاربون من أجل روسيا في أوكرانيا
Lebanon 24
صحيفة أميركية تكشف: مقاتلون من هذه الدولة يحاربون من أجل روسيا في أوكرانيا
10:30 | 2025-10-22
22/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
14:08 | 2025-10-22
22/10/2025 02:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
10:04 | 2025-10-23
بالفيديو.. مياه الصرف الصحي تتدفق إلى نهر الليطاني والمصلحة تعلن هذا القرار
10:00 | 2025-10-23
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
09:55 | 2025-10-23
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:40 | 2025-10-23
مطر: عودة الحق لأصحابه وانتصار صوت القانون في طرابلس
09:40 | 2025-10-23
عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية
09:37 | 2025-10-23
خريش يبحث مع تجمع الصناعيين في البقاع إجراءات السلامة العامة في المصانع
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 17:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 17:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 17:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24