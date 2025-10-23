Advertisement

لبنان

تعديلات في مجلس بلدية طرابلس بعد قبول طعون انتخابية

خاص "لبنان 24"

23-10-2025 | 08:48
أدّت الطعون المقدّمة من بعض الأعضاء الخاسرين في انتخابات بلدية طرابلس من لائحة “نسيج” إلى تعديل النتائج، بعدما قبل مجلس شورى الدولة عددًا منها.
وبحسب القرار، خسر كل من عمار كبارة وجلال الست من اللائحة، فيما فاز بدلاً عنهما محمود سليمان ورنا العلي من أبناء الطائفة العلوية، ليُصبح في المجلس ثلاثة أعضاء علويين بينهم سيدة.

وأفادت مصادر أن قرار مجلس شورى الدولة يسري لمدة خمسة أيام من تاريخ صدوره، وفي حال عدم الطعن به مجددًا، تُعتبر النتائج الجديدة نهائية وحاسمة.

كما أفادت المصادر عن توجّه عدد من المرشحين الخاسرين إلى تقديم طعون جديدة ضمن المهلة القانونية المحددة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص "لبنان 24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24