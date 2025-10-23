تعديلات في مجلس بلدية طرابلس بعد قبول طعون انتخابية

Advertisement

أدّت المقدّمة من بعض الأعضاء الخاسرين في انتخابات بلدية من لائحة “نسيج” إلى تعديل النتائج، بعدما قبل عددًا منها.وبحسب القرار، خسر كل من عمار كبارة وجلال من اللائحة، فيما فاز بدلاً عنهما ورنا من أبناء الطائفة العلوية، ليُصبح في المجلس ثلاثة أعضاء علويين بينهم سيدة.وأفادت مصادر أن قرار مجلس يسري لمدة خمسة أيام من تاريخ صدوره، وفي حال عدم الطعن به مجددًا، تُعتبر النتائج الجديدة نهائية وحاسمة.كما أفادت المصادر عن توجّه عدد من المرشحين الخاسرين إلى تقديم طعون جديدة ضمن المهلة القانونية المحددة.