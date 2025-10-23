Advertisement

لبنان

رئيس بلدية قرر إقفال مكتب لمؤسسة مياه البقاع .. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-10-2025 | 08:48
أقفل رئيس بلدية قب الياس مكتب مؤسسة مياه البقاع في البلدة، احتجاجًا على ما وصفه بـ"الإهمال المتواصل" تجاه حاجات قب الياس وخدماتها المائية، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
مؤسسة مياه البقاع

مكتب مؤسسة

لبنان24

لبنان

