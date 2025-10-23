26
لبنان
رئيس بلدية قرر إقفال مكتب لمؤسسة مياه البقاع .. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
23-10-2025
|
08:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقفل رئيس بلدية قب الياس مكتب
مؤسسة مياه البقاع
في البلدة، احتجاجًا على ما وصفه بـ"الإهمال المتواصل" تجاه حاجات قب الياس وخدماتها المائية، وفق ما أفادت به مندوبة "
لبنان24
".
لبنان24
لبنان
