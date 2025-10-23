Advertisement

لبنان

مهام الدفاع المدني المنجزة في الـ24 ساعة الماضية

Lebanon 24
23-10-2025 | 09:03
أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بان عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 80 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:
-إخماد حرائق: 57: اعشاب:31، اعشاب + اشجار:10،كهرباء:4، آليات متنوعة :2، نفايات:2، منازل:1، بؤرة لتجمع الاخشاب:1، دراجة نارية جراء القصف:1

-اسعاف:17: حالات طارئة:3، حوادث سير:3، نقل مرضى:9، نقل جثث:2

-خدمات عامة: 4

-سلامة عامة: 2 
 
