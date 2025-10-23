مهام الدفاع المدني المنجزة في الـ24 ساعة الماضية

Advertisement

أفادت بان عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 80 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:-إخماد حرائق: 57: اعشاب:31، اعشاب + اشجار:10،كهرباء:4، آليات متنوعة :2، نفايات:2، منازل:1، بؤرة لتجمع الاخشاب:1، دراجة نارية جراء القصف:1-اسعاف:17: حالات طارئة:3، حوادث سير:3، نقل مرضى:9، نقل جثث:2-خدمات عامة: 4-سلامة عامة: 2